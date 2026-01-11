Petro advierte sobre posible acción militar de EE.UU. en Colombia y revela charla con Trump

Gustavo Petro y Donald Trump: Un Diálogo Sorprendente sobre Colombia y la Seguridad Regional

La reciente llamada entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el exmandatario Donald Trump ha sorprendido a analistas y diplomáticos. Conversaciones sobre narcotráfico, seguridad y la tensa relación entre EE.UU. y América Latina llenan de expectativas el futuro diplomático.

Un Cambio de Tono en la Conversación Trump, quien previamente había amenazado con acciones militares en Colombia, cambió radicalmente su posición durante una conversación de 55 minutos con Petro. A pesar de las acusaciones de narcotráfico que hizo contra Colombia, ahora se refirió a la llamada como un «honor» y mostró interés en abordar temas de cooperación. La Amenaza Militar y su Contexto En los últimos meses, EE.UU. ha intensificado su enfoque militar en la región, proponiendo medidas que han inquietado a muchos. Trump había mencionado que una intervención en Colombia «suena bien», lo que generó reflexión en Petro sobre las implicancias de tales palabras dado el historial violento de intervenciones anteriores en América Latina. Petro Responde a las Acusaciones Durante la conversación, Petro negó las afirmaciones de Trump sobre «fábricas de cocaína» en Colombia. Según el presidente, la producción de cocaína en su administración ha crecido significativamente menos que bajo el mandato de su predecesor, Iván Duque.

La Importancia del Diálogo A pesar de la tensión, Petro promueve un enfoque diplomático, manifestando su deseo de dialogar y buscar soluciones conjuntas. Afirmó que fue el senador Rand Paul quien facilitó el contacto entre ambos líderes, resaltando la importancia del diálogo sobre las amenazas militares. Enfoque en Venezuela y América Latina Petro también abordó temas relevantes sobre la política estadounidense en Venezuela y su impacto en la región, advirtiendo sobre las consecuencias de la falta de diálogo y el enfoque militarista en la política exterior de EE.UU.

Reflexiones sobre la Cooperación Internacional En su entrevista, Petro hizo hincapié en la necesidad de que EE.UU. reevalúe su postura hacia América Latina, sugiriendo que una estrategia más colaborativa y menos bélica podría llevar a un mayor entendimiento y paz en la región. Dijo: «Un imperio no se construyó aislado del mundo». El Papel de Colombia en la Lucha contra el Narcotráfico El presidente colombiano defendió su enfoque hacia la lucha contra el narcotráfico, subrayando la importancia de trabajar con las comunidades campesinas para lograr un cambio real, en contraposición a las políticas coercitivas que, según él, han fracasado en el pasado.