Lucía Galán comparte su historia de superación: el médico que le salvó la vida

Lucía Galán, la emblemática voz del dúo Pimpinela, comparte su conmovedora experiencia tras una cirugía que le salvó la vida. En una reciente aparición en el programa de Mirtha Legrand, la cantante reveló detalles de su lucha y recuperación.

El 2024 ha sido un año de retos para Lucía Galán. La artista se sometió a una exitosa intervención quirúrgica para extirpar un quiste premaligno de su páncreas, un procedimiento que, según sus propias palabras, fue un verdadero milagro que le permitió seguir con vida. Hoy, Galán se muestra más fuerte que nunca, y en su visita al programa de Mirtha Legrand, no dudó en compartir su historia.

Un Viaje Inesperado: De la Gira a la Cirugía

Durante una gira en Europa, Lucía se enfrentó a un diagnóstico alarmante. “En España me encontraron el quiste”, recordó con emoción, subrayando cómo la atención oportuna de un ecografista fue crucial. “Hice un estudio por un problema en los bronquios, y milagrosamente, descubrieron el quiste en mi páncreas”, relató.

Recuperándose con Gratitud

La cantante expresó su agradecimiento por haber detectado el quiste a tiempo. “Podría haber sido cancerígeno”, aseguró, al compartir que el hallazgo le llevó a tomar la decisión de operar. “Gracias a Dios, estoy bien”, afirmó tras la operación que tuvo lugar en el Sanatorio Mater Dei en Buenos Aires.

Regreso a la Vida Pública

Lucía hizo su primer regreso al público en un emotivo evento, acompañada por su hermano Joaquín y los padres de Pimpinela, las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti. La cena repleta de risas y recuerdos marcó el regreso de Mirtha a Mar del Plata, donde Los Pimpinela brindaron un conmovedor espectáculo.

Agradecimiento a los Médicos

Galán destacó la importancia de realizar controles médicos regulares. “Hago un llamado a la prevención para evitar que otros pasen por situaciones similares”, mencionó, recordando la necesidad de detectar problemas de salud en etapas tempranas.

Emocionantes Reencuentros

A finales de julio, tras su cirugía y una recuperación más lenta de lo previsto, Lucía compartió su alegría al aparecer en un evento especial: el 28° aniversario del Hogar Pimpinela para la Niñez. “Su amor es la mejor medicina”, escribió en su publicación en redes, donde recibió el cariño de los niños y sus seguidores.

Lucía Galán disfrutando de su primer evento social tras la cirugía.

Los fanáticos se mostraron emocionados por su recuperación, celebrando su regreso a la vida social. “¡Estás divina! Te amamos”, comentaron, reflejando el cariño que la artista ha cultivado con su público a lo largo de los años.