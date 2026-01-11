Criar a un hijo para esto: una realidad desgarradora

El Desgarrador Testimonio de una Madre en la Búsqueda de su Hijo Gendarme Detenido en Venezuela

Griselda Heredia, madre de Nahuel Gallo, compartió su dolor en vivo al hablar sobre la detención de su hijo, un gendarme argentino que lleva más de un año encarcelado en Venezuela. Su relato revela la angustia y la incertidumbre que enfrenta su familia.

La Larga Espera y la Incertidumbre En un conmovedor testimonio transmitido el sábado por la noche, Griselda Heredia expresó la profunda preocupación que siente por su hijo, Nahuel Gallo, quien ha estado detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. “No tenemos novedades de él. Todo es muy dudoso”, confesó Heredia, mientras las esperanzas por una posible liberación de presos políticos por parte del régimen chavista crecen, aunque los avances son escasos.

Una Madre Desesperada por Su Hijo Griselda relató la soledad y el desamparo que enfrenta Nahuel desde su arresto al intentar visitar a su familia. “Quedó solo, sin nadie. Su hijo está en Argentina con la madre, y él está desprotegido. Somos su familia, y todos estamos en Argentina”, explicó la angustiada madre.

Impacto Personal y Situación Familiar La situación ha afectado profundamente a Griselda, quien enfrenta problemas de salud mental desde que su hijo fue encarcelado. “Estoy en tratamiento psiquiátrico. Me siento dolida, mal”, añadió al mencionar que, tras la detención, tuvieron que vaciar la vivienda que Nahuel alquilaba. “No hay nada, no quedó familia”, lamentó.

El Dolor de una Madre en Vivo El momento más desgarrador llegó cuando Griselda se hizo eco de un doloroso interrogante. “¿Imagínate criar a un hijo para esto? Es muy fuerte. Nunca pensé que nos iba a pasar esto. Es una injusticia. Tengo mucho miedo”, afirmó entre lágrimas.

Esperanza a Pesar de la Desesperación A pesar de que han pasado trece meses sin escuchar la voz de Nahuel, Griselda mantiene la fe. “Esperamos la llegada de mi hijo con todo el amor del mundo”, concluyó, mientras se intensifican las especulaciones sobre una posible liberación de presos en Venezuela, donde al menos tres argentinos siguen detenidos.

El Contexto de la Detención de Nahuel Nahuel Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024, cuando cruzó la frontera desde Colombia hacia Venezuela. Desde su detención, ha sido acusado de participar en “acciones conspirativas”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado su arresto como arbitrario.

Condiciones Extremas en la Cárcel Según testimonios de compañeros de celda, las condiciones en la prisión donde se encuentra son alarmantes, con falta de alimentos adecuados y situaciones de higiene extremas. La historia de Nahuel Gallo resalta la somera realidad de muchos presos políticos en Venezuela.