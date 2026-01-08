Adiós a las cabinas de peaje en Juárez Celman: ¿Cómo se realizará el cobro ahora?

La judicialización del caso en torno al peaje de Juárez Celman avanza después de la fatal tormenta que causó la muerte de Jorge Gianinetto, supervisor de Caminos de las Sierras.

Este miércoles, las autoridades judiciales procedieron a retirar las tres cabinas de cobro situadas en el lugar. Estas estructuras han sido aseguradas para llevar a cabo nuevas pericias técnicas en el marco de la investigación.

Intervención Judicial y Más Pericias

El operativo se realizó bajo la supervisión de la fiscal Silvana Fernández, quien comunicó que las cabinas serán trasladadas a un área cercana al mismo peaje de Caminos de las Sierras. En una entrevista con el programa Arriba Córdoba, Fernández destacó la importancia de salvaguardar las plataformas en su estado original: “Las plataformas no pueden ser alteradas”, enfatizó, aclarando que cualquier decisión sobre la reanudación del cobro corresponde únicamente a la empresa concesionaria.

Impacto en el Tránsito Local

Desde el momento de la tormenta, el tránsito en el peaje ha estado libre de costo, lo que ha atraído la atención de muchos, especialmente ante la inminencia del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que inicia este jueves 8 y espera un gran flujo de visitantes.

Desafíos Logísticos para el Festival

La prohibición de modificar las plataformas presenta complicaciones logísticas para el festival. Mientras la investigación continúa y las pericias se intensifican, el peaje permanece habilitado y sin cobro, a la espera de una resolución que contemple tanto la investigación en curso como el aumento del tráfico vehicular previsto en los próximos días.