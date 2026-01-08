Inflación de Diciembre: Proyecciones Indican un Aumento del 2,5%

Título: La Inflación Continúa en Ascenso: Un Desafío para las PyMEs Argentinas

Bajada: Gonzalo Martínez Mosquera alerta sobre el aumento mensual de la inflación, afectando seriamente a las pequeñas y medianas empresas del país. Su análisis destaca la complejidad de trasladar estos costos en un contexto económico desafiante.

El economista Gonzalo Martínez Mosquera conversó con Canal E sobre el preocupante aumento de la inflación, que se sitúa en torno al 2,5% mensual. Este escenario se convierte en una señal de alerta para las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan serias dificultades para adaptarse.

Aumento de la Inflación y su Impacto en las PyMEs

Martínez Mosquera indicó que las proyecciones de inflación para diciembre apuntan a cifras de entre 2,5% y 2,6%, lo que evidenciaría una tendencia ascendente. «Desde mayo de 2025 hemos visto un crecimiento mensual constante, comenzando desde un 1,5%”, explicó. Esta subida plantea retos adicionales para las PyMEs, que deben evaluar su capacidad para absorber esos costos crecientes.

Desafíos para las Pequeñas y Medianas Empresas

En su análisis, el economista subrayó las diferencias entre las PyMEs: “Es necesario entender cuáles pueden trasladar estos aumentos y cuáles no podrán hacerlo”, advirtió, cuestionando además las proyecciones del gobierno. «El presidente Milei ha prometido que para mediados de 2026 la inflación será del 0%, pero hay dudas sobre la viabilidad de esa meta.”

El Rol de la Tasa de Interés en la Inflación

Martínez Mosquera también habló sobre cómo la tasa de interés influye en la inflación. Según él, la fluctuación en esta tasa es el principal motor detrás de los cambios inflacionarios en Argentina. “Aumentar la tasa de interés puede ser inflacionario, mientras que reducirla puede ayudar a disminuir la inflación”, argumentó.

Un Estancamiento en el Proceso Desinflacionario

El economista reforzó que la inflación se ha estancado porque el Gobierno detuvo la reducción de la tasa de interés. «Hoy estamos experimentando una inflación que no muestra signos de disminuir”, advirtió. Mientras la tasa de interés se mantenga en niveles del 30-35% anual, la inflación en esos niveles seguirá siendo una constante.

Una Mirada Crítica hacia la Emisión Monetaria

Martínez Mosquera cuestionó la narrativa tradicional que culpa exclusivamente a la emisión monetaria. “Es más relevante entender qué le exige el Gobierno a la sociedad a cambio de esos pesos”, sugirió. Además, destacó que la existencia de incentivos como las billeteras virtuales que ofrecen pesos sin costo es una señal de que algo no anda bien en la economía.