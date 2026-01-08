Descubre Paraísos: Playas, Cuevas, Snorkel y Compras con Aloe Vera

Con más de 300 días de sol al año, Aruba se convierte en el destino ideal para quienes buscan escapar de la rutina. Ahora, gracias a un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires, las maravillas de esta isla son aún más accesibles.

Conexiones Directas y Oportunidades de Viaje

La reciente demanda para visitar Aruba ha llevado a Aerolíneas Argentinas a ofrecer vuelos directos desde Buenos Aires, Ezeiza y Córdoba. El vuelo inaugural fue un éxito total, con todos los asientos ocupados. Este servicio se mantendrá vigente hasta finales de septiembre, asegurando tres vuelos semanales adicionales durante el verano desde Buenos Aires y más conexiones desde Córdoba y Mendoza.

¿Por Qué Elegir Aruba?

Aruba, conocida como la «isla feliz», es perfecta para todo tipo de viajeros, desde los amantes de la adrenalina hasta quienes buscan tranquilidad en sus playas. Además, la isla ofrece un ambiente acogedor donde el inglés y el español son ampliamente hablados, facilitando la comunicación para los visitantes.

Las Mejores Experiencias en Aruba

A continuación, te presentamos una guía de los imperdibles durante tu estancia en esta joya del Caribe.

1. Disfrutar de las Playas

Las playas de Aruba, como Eagle Beach y Palm Beach, son reconocidas internacionalmente por su belleza. Con arenas blancas y aguas cristalinas que van del turquesa al azul intenso, son perfectas para relajarse o practicar deportes acuáticos. La tranquilidad y los asombrosos atardeceres convierten a Eagle Beach en un destino destacado.

2. Parque Nacional de Arikok

Este parque, que cubre el 18% de la isla, es un refugio de belleza natural. Podrás caminar entre paisajes sorprendentes, cuevas con formaciones impresionantes y arte rupestre de los pueblos indígenas, convirtiendo cada ruta en una aventura única.

3. Museo de Aloe Vera

Conoce la historia de esta planta curativa en el museo y fábrica del Aloe Vera de Aruba. En un recorrido interactivo, descubrirás su importancia económica y los beneficios para la salud que ofrece. Un recorrido inolvidable que incluye visitas a la plantación y la tienda para adquirir productos locales.

4. Aventura en Catamarán y Snorkel

Embárcate en un tour de catamarán que te permitirá explorar las aguas cristalinas de Aruba. Ideal para practicar snorkel y observar la increíble vida marina, estos tours te llevan a lugares como el famoso naufragio del Antilla y coloridos arrecifes.

5. Exploración Submarina con Seaworld Explorer

Disfruta de una experiencia única en un barco con paredes de cristal que te permitirá observar el fondo marino sin mojarte. Descubre la rica biodiversidad de Aruba desde la comodidad de este innovador tour.

6. Paseo en Tranvía por Oranjestad

Recorre la vibrante capital de Aruba a bordo de un tranvía gratuito, que permite conocer los puntos más emblemáticos de la ciudad y disfrutar de sus tiendas y restaurantes. Un modo divertido y conveniente para explorar.

7. Faro California: Panorama de Ensueño

Visita el Faro California, donde se pueden contemplar espectaculares vistas de 360 grados de la isla. Ideal para capturar fotos impresionantes y disfrutar de la belleza escénica en cualquier momento del día, aunque el ocaso ofrece un espectáculo aún más espectacular.