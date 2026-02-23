Descubre el tesoro oculto de Salta: una ciudad prehispánica y viñedos sorprendentes

Explorando la Mágica Inmensidad del Valle de Pucará en Salta

Ubicado en el corazón de Salta, el Valle de Pucará ofrece un viaje único a través de paisajes impresionantes y tradiciones ancestrales. Descubre este rincón mágico donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en experiencias inolvidables.

Un Encuentro con Reymundo Reymundo nos da la bienvenida en su hogar, en el espectacular Valle de Pucará. Vestido con su campera y boina roja, su rostro refleja la sabiduría del tiempo. La conversación fluye despacio, como el viento entre las montañas, comenzando con detalles sobre el clima y nuestro viaje, y culminando en una ofrenda del pastor.

Tradiciones Locales y Sabores Auténticos “Aquí tengo 14 yuyos”, dice mientras sostiene una bolsa llena de hierbas como romero y muña. Al preguntar con picardía si el muña es para el amor, una sonrisa se dibuja en su rostro: “Así es”. Su relato es solo un destello de la riqueza cultural del Valle de Pucará, ubicado a dos horas en coche de Cafayate. Aquí, el tiempo parece detenerse, ofreciendo un contraste impresionante de verdes montañas y quebradas.

Trekking entre Cardones La aventura empieza con un trekking por la Ruta de los Pastores y el Bosque de Cardones. El camino es sereno, interrumpido solo por el suave roce de las zapatillas en el suelo. La belleza natural es abrumadora: cardones que crecen un centímetro por año y rocas rojizas con jarilla y cuarzo. En un instante, la inmensidad de la naturaleza invita a la contemplación. Al regresar, Reymundo pregunta sobre nuestra experiencia. Su descripción del clima, “el viento está triste”, queda en el aire como una enigmática reflexión.

Vestigios del Pasado en la Ciudad Oculta El día siguiente trae consigo un gran desafío: visitar la ciudad oculta La Reina, una fortaleza de culturas prehispánicas conocida como “Pukará de Angastaco”. Aquí, se conservan alrededor de 100 recintos históricos rodeados de paisajes que narran historias ancestrales. La excursión incluye una combinación de cabalgata y caminata, guiándonos hacia la cima donde la vista del valle y sus colores es simplemente asombrosa. Desde cimas rocosas, el almuerzo se convierte en una celebración en medio de un paisaje épico.

Descubriendo los Viñedos Imposibles Tras las caminatas, el tiempo de relax llega en la Finca de los Viñedos Imposibles, un lugar donde se producen vinos de excelencia. Con un enólogo destacado como Michel Rolland a su cargo, esta finca produce cerca de 20,000 botellas al año, con una exportación significativa. La charla con Francisco Moreno Hueyo, fundador de este proyecto, destaca las dificultades superadas por inundaciones históricas, que ahora son parte de la rica narrativa del lugar. Al caer la noche, el ambiente se llena de sabores y aromas que hacen de cada copa una experiencia inolvidable.

Cómo Llegar al Valle de Pucará Múltiples opciones te conectan con este mágico destino. Aerolíneas Argentinas, JetSmart y Flybondi ofrecen vuelos desde Aeroparque y Ezeiza a Salta desde $71.000 (ida y vuelta). Desde Salta, FlechaBus te lleva a Cafayate en un viaje de cuatro horas por aproximadamente $26.000.