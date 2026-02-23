Montaner regresa: canto familiar y reafirma su reinado romántico

Ricardo Montaner Brilla en Conciertos: Un Regreso Triunfal

El icónico cantautor regresa al escenario, mostrando su esencia intacta y cautivando a miles de fanáticos en su nueva gira.

Un Artista que se Mantiene Fiel a sus Raíces

Ricardo Montaner ha demostrado ser un gigante del escenario que, a pesar de las tendencias efímeras de la música actual, se aferra a su esencia: la canción romántica. A diferencia de otros artistas, que parecen perder su identidad en busca de nuevas fórmulas, Montaner honra su legado, y su público lo celebra por ello.

Una Multitud que Responde al Llamado

Después del fenómeno musical que significó Bad Bunny, más de 40,000 personas se dieron cita en el Movistar Arena para disfrutar de la música de Montaner. Este hito se celebra 37 años después de su debut en el Ópera, cuando fue un invitado de Alejandro Lerner.

Un Viaje Nostálgico y Familiar

Durante su show, Montaner se detiene por un instante, como si viajara en el tiempo mientras recuerda su trayectoria, desde su infancia en Valentín Alsina hasta su llegada al escenario junto a sus hijos, Mau y Ricky, y su nuera, Evaluna, interpretando juntos la conmovedora canción Amén.

Un Espectáculo Espectacular

Tras cuatro años de pausa, Montaner ofrece un espectáculo deslumbrante con una docena de músicos que lo acompañan. En un show de dos horas, desliza casi 40 temas, algunos en interpretaciones medley, asegurando así que su audiencia no se pierda ninguno de sus clásicos favoritos.

Estilo y Humor en el Escenario

Con un estilo que combina elegancia y comodidad, Montaner se presenta con tres cambios de vestuario y no duda en compartir anécdotas divertidas con su público, como el curioso incidente en el que olvidó los gemelos de su camisa, solucionado ingeniosamente por su esposa, Marlene.

Un Raíz que No se Olvida

A pesar de haber perdido algo de su acento argentino, Montaner se mantiene conectado a sus orígenes. Recuerda a su abuelo Laurentino y su querida comunidad de Villa Caraza, mostrando que su historia personal es fundamental en su carrera artística.

Un Homenaje a su Tierra Natal

En su gira El último regreso, Montaner homenajea a Venezuela a través de canciones emblemáticas, señalando su conexión con la tierra que lo vio nacer y la música que lo catapultó al estrellato en los años noventa.

Éxitos que Resuenan en el Corazón de su Público

Con clásicos como Tan enamorados, que cierra sus conciertos, Montaner reafirma su bondad musical. Este tema, que habla sobre el amor eterno, sigue resonando profundamente en cada uno de sus seguidores, quienes no pueden evitar cantar junto a él.

Un Tour que Promete Llenar Escenarios

Tras un exitoso inicio en el Movistar Arena, Montaner se alista para llevar su música a diferentes ciudades de Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos, incluyendo Rosario y Córdoba en su próxima etapa.

El Legado de Montaner

Mientras otros optan por lo efímero, Montaner entiende que su camino es la permanencia. En un mundo musical donde se celebran las modas pasajeras, su autenticidad y maestría en el amor y la melodía lo convierten en un verdadero disruptor en la industria.

Próximo Show

Los fanáticos podrán disfrutar del próximo concierto de Ricardo Montaner el 27 de febrero en el Movistar Arena, donde una vez más, el amor y la música se entrelazarán en un espectáculo inolvidable.