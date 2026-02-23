Solicitan la Separación de Guillermo Tofoni Como Querellante en Caso de USD 300 Millones

La investigación sobre el supuesto manejo irregular de más de 300 millones de dólares en contratos de la AFA da un nuevo giro. La defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette solicita que se excluya al empresario Guillermo Tofoni como parte querellante en el caso.

El juzgado nacional en lo criminal y correccional N° 11 recibió el pedido, vinculado a la gestión de Claudio Tapia, presidente de la AFA. Según la defensa, Tofoni no cumple la condición de «particular ofendido», lo que le impide actuar como querellante, ya que cualquier daño sería colectivo, afectando a todos los clubes de fútbol argentino.

Argumentos de la Defensa

Los abogados argumentan que Tofoni estaría intentando utilizar el proceso penal como un medio para respaldar sus propios intereses comerciales. De ser aceptado el pedido de la defensa, Tofoni perdería la posibilidad de presentar pruebas, acceder completamente al expediente y apelar decisiones, lo que limitaría la información relevante en la causa.

Respuesta de Tofoni

En una reacción contundente, Tofoni destacó que fue él quien proporcionó evidencia crucial en el caso a través de un procedimiento formal de discovery en Estados Unidos. Aseguró que la justicia norteamericana aprobó el acceso a documentos financieros sensibles, pese a que existe un posible perjuicio patrimonial directo para él.

La Investigación y sus Implicaciones

La investigación se centra en los ingresos internacionales de la Selección Argentina en los últimos años, justo después de su exitoso campeonato mundial en Qatar 2022. Se sospecha que la empresa TourProdEnter, designada como agente exclusivo de cobro para la AFA en el extranjero, habría manejado fondos de amistosos, patrocinios y otros eventos, aplicando comisiones del 30% y posibles desvíos a empresas interpuestas.

El Caso de la Quinta en Pilar

La Cámara Federal de Casación Penal ahora debe determinar si hay competencia para investigar la propiedad de una extensa quinta en Pilar, con un valor superior a 20 millones de dólares, estrechamente vinculada a Pablo Toviggino. La situación del camarista Carlos Mahiques es motivo de controversia, ya que se le acusa de haber celebrado su cumpleaños en la propiedad antes de que el caso cobrara relevancia pública.

Continúan las Incertidumbres

Mientras estos aspectos legales son discutidos, el panorama político dentro del fútbol argentino se complica aún más, ya que Toviggino ha sido reelegido por unanimidad como presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol para el período 2026-2027. A medida que avanza la causa judicial, quedará por verse cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrá en el futuro de la AFA.