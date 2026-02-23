El analista que vaticinó la caída advierte: lo peor está por venir

Un reconocida figura del análisis cripto advierte que Bitcoin podría experimentar una nueva caída significativa, desatando un intenso debate en el ámbito financiero digital.

En un análisis reciente, el experto conocido como Doctor Profit lanzó una advertencia contundente: Bitcoin podría descender a un rango entre u$s35.000 y u$s45.000, antes de alcanzar su mínimo histórico. Esta noticia llega en un momento en que la criptomoneda ya ha sufrido una baja de cerca del 3% en las últimas 24 horas.

Un Marco de Referencia para Entender el Ciclo Cripto

Según el Doctor Profit, el mercado de Bitcoin se encuentra en la cuarta etapa de un modelo que consta de seis fases, diseñado para explicar cómo la liquidez y el comportamiento de los inversores influyen en momentos críticos.

¿Dónde estamos ahora?

El analista describe que las tres etapas iniciales ya han sido superadas:

Etapa 1: El precio de Bitcoin rondaba entre u$s115.000 y u$s125.000, con un ambiente de optimismo desbordante.

Etapa 2: La ruptura del umbral psicológico de u$s100.000 condujo a un evento masivo de liquidaciones sin precedentes.

Etapa 3: La criptomoneda sufrió un desplome drástico, cayendo de u$s97.000 a u$s65.000 en un mes, lo que supuso una pérdida de casi la mitad de su capitalización.

Pronósticos Desalentadores a la Vista

Actualmente, se encuentra en la etapa 4, marcada por movimientos laterales que generan incertidumbre entre los inversores menos seguros. Se observan indicios de capitulación entre aquellos que compraron en la última ola de optimismo.

Aunque Doctor Profit no anticipa una caída inmediata, no descarta que, en los próximos meses, el precio pueda romper este rango lateral. Para el corto plazo, ha colocado órdenes de compra entre u$s57.000 y u$s60.000, esperando un posible rebote técnico.

Proyección de Caída Profunda

Sin embargo, su proyección a largo plazo es más sombría. De acuerdo con sus análisis, el verdadero piso del mercado podría situarse entre u$s35.000 y u$s45.000, una cifra que ha ajustado a la baja tras analizar datos económicos y tensiones en los mercados de liquidez.

Inicialmente, había previsto un mínimo en el rango de u$s50.000 a u$s60.000, luego modificando sus expectativas a u$s40.000 y u$s50.000.

Las Últimas Etapas: Miedo y Volatilidad

En el análisis del Doctor Profit, la etapa 5 estará marcada por el miedo generalizado, con potenciales caídas del 50% al 70% desde el pico histórico. Por último, la etapa 6 promete un periodo de gran volatilidad seguido de una estabilización gradual, donde los grandes inversores tienden a acumular en silencio mientras muchos minoristas luchan por identificar el fondo.