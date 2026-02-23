Comodoro y Rada Tilly: Lunes Ventoso con 27°C a la Vista

Una jornada de clima variable se avecina este lunes 23 de febrero en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, caracterizada por ráfagas intensas y temperaturas que alcanzarán los 27 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de día con cielo parcialmente nublado y temperaturas rondando los 23°C. Se prevé que la humedad se sitúe alrededor del 54%, y el viento del oeste soplará a velocidades entre 32 y 41 km/h, manteniendo una buena visibilidad en la mañana.

Temperaturas en Ascenso

Con el paso de las horas, la temperatura se elevará, alcanzando su pico en la tarde con 27°C. Las condiciones seguirán siendo parcialmente nubladas, pero el viento del oeste se intensificará, con ráfagas que podrán llegar hasta los 50 km/h.

Noche de Descenso y Posibles Lluvias

Al caer la noche, los termómetros descenderán hasta los 20°C. En esta franja horaria, se prevé un cambio en la dirección del viento hacia el sudoeste, que podría aumentar su velocidad, alcanzando ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Existe una leve posibilidad de lluvias, que podría oscilar entre el 10% y el 40%.

Un Inicio de Semana Ventoso

Por lo tanto, el comienzo de la semana se verá marcado por condiciones climáticas estables con nubosidad variable y una fuerte presencia de viento en la región, invitando a los habitantes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly a prepararse para un día de cambios.