México enfrenta una crisis de violencia tras la muerte de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco

La reciente muerte de Nemesio Oseguera, conocido como «El Mencho», ha desatado una ola de violencia en varias regiones de México. Este evento marca un hito en la lucha contra el narcotráfico en el país.

Operativo Mortal: La Caída de «El Mencho»

Nemesio Oseguera, fundador y líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, falleció el pasado domingo durante un operativo del Ejército mexicano, en colaboración con autoridades de Estados Unidos. A sus 59 años, Oseguera fue uno de los capos de la droga más temidos y buscados en la última década.

Recompensa y su Impacto

La búsqueda de Oseguera llegó a ofrecer una recompensa de hasta 15 millones de dólares, evidenciando su alto perfil criminal y la urgencia por detener sus actividades delictivas.

Reacciones Violentas y Bloqueos en el País

Su muerte ha provocado una serie de respuestas violentas por parte de grupos asociados con el cartel en diversas partes de México. Un informe de la Secretaría de Seguridad federal, divulgado la noche del domingo, reveló que se reportaron 252 bloqueos en 20 estados, lo que refleja la inestabilidad generada por este evento.