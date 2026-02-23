Cómo La Feliz se Transformó en un Polo Tecnológico sin Perder su Esencia

Un vibrante distrito tecnológico está surgiendo en Mar del Plata, donde la innovación y el talento local están dando forma a un futuro prometedor que va más allá de las playas.

Bert: El Robot que Atrae a los Visitantes

En el centro del nuevo centro comercial Bendú, un carismático robot llamado Bert interactúa con los visitantes, sugiriendo planes turísticos y compartiendo bromas. Este tótem, que “baja la IA a lo cotidiano”, es solo el primer paso de un creciente ecosistema tecnológico que está redefiniendo la imagen de La Feliz.

Un Ecosistema Tecnológico en Crecimiento

Mar del Plata se ha consolidado como el tercer polo tecnológico más importante de Argentina, con una comunidad activa y entusiasta que desarrolla software y soluciones innovadoras. Este crecimiento se refleja no solo en la calidad del talento local, sino también en su capacidad para exportar conocimiento y tecnología a nivel global.

Datos Impactantes del Sector TIC

Con un 25% de su producción en el sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) orientada a mercados internacionales, Mar del Plata está trabajando para convertirse en un epicentro de innovación. Más de 10,000 personas están empleadas en este sector en constante expansión.

ATICMA: El Corazón de la Innovación Marplatense

La Asociación de Tecnologías de la Información y Comunicación de Mar del Plata (ATICMA) aglutina unas 200 empresas, 400 microempresas y 6 universidades. Este espacio se ha convertido en un núcleo fundamental para el desarrollo y la aceleración de proyectos tecnológicos.

Proyectos Destacados y Éxitos Locales

Neutrón, una aceleradora ubicada en el distrito tecnológico, ha apoyado hitos como el lanzamiento de un picosatélite por parte de estudiantes locales, el primero de Latinoamérica en ser lanzado por un cohete de SpaceX.

Fomentando el Emprendimiento y la Innovación

Eventos como ATICMA Emprende han demostrado el creciente interés en la innovación local, con 150 proyectos presentados en su última edición. Un claro ejemplo de este auge es Pastech, que usa IA para optimizar la gestión del pasto en campos para la alimentación animal.

Reconocimientos y Premios

La excelencia del talento marplatense no pasa desapercibida. Empresas locales han sido premiadas en el Sadosky de Oro, el galardón más importante del país para el sector, destacando su compromiso con prácticas sostenibles y tecnologías avanzadas.

El Futuro de Mar del Plata: Más que un Destino Turístico

Con iniciativas que incluyen un clúster de inteligencia artificial y un enfoque en la reconversión hacia una economía del conocimiento, la ciudad está redefiniendo lo que significa ser un centro tecnológico. Max González Kunz, CEO de Neutrón, destaca cómo esta transformación beneficia no solo al sector tecnológico, sino también al turismo y la gastronomía local.

El Talento Jóven se Queda en Mar del Plata

Luciano Ganga, un programador que ha trabajado en Silicon Valley, subraya la calidad de vida única de Mar del Plata, que permite a los jóvenes talentos desarrollarse sin tener que abandonar su hogar. La mezcla de tecnología y naturaleza crea un atractivo irresistible para quienes buscan crecimiento profesional.

Un Cambio Definitivo en la Identidad Marplatense

La intersección del progreso tecnológico y la belleza natural de Mar del Plata está forjando una nueva identidad para la ciudad. Este dinamismo ofrece a sus habitantes y visitantes un entorno donde la innovación y la tradición coexisten y se potencian mutuamente, haciendo de Mar del Plata un lugar especial para vivir y trabajar.