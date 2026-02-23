Dólar y Dólar Blue: Cotizaciones del 23 de febrero de 2026

El dólar blue se posiciona en el mercado con cifras actualizadas para el día de hoy. Descubre cómo se comporta el tipo de cambio y qué implicaciones tiene para tu economía.

Valor del Dólar Blue para el Lunes 23 de Febrero

Actualmente, el dólar blue está disponible en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta en el mercado paralelo.

Tipo de Cambio del Dólar Oficial

De acuerdo con el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial tiene un precio de $1.345 para la compra y $1.395 para la venta.

Cotización de los Dólares Financieros

Valor del Dólar Blue en la Jornada Actual

Situación del Dólar MEP

En cuanto al dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, este se encuentra a $1.397,30 para la compra y $1.404,30 para la venta.

Información sobre el Dólar Contado con Liquidación

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en $1.443,50 para la compra y $1.445,70 para la venta.

Cotización del Dólar Cripto

El dólar cripto opera a $1.459,60 para la compra y $1.459,70 para la venta a través de operaciones con criptomonedas.

Tipo de Cambio del Dólar Tarjeta

El valor del dólar tarjeta, que se aplica a los gastos realizados en el exterior, se cotiza hoy a $1.813,50.

Adicionalmente, el riesgo país, medido por JP Morgan, se establece en 519 puntos básicos en la jornada de hoy.