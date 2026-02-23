Dólar y Dólar Blue: Cotizaciones del 23 de febrero de 2026

El Dólar Blue Hoy: Cotización del 23 de Febrero de 2026
El dólar blue se posiciona en el mercado con cifras actualizadas para el día de hoy. Descubre cómo se comporta el tipo de cambio y qué implicaciones tiene para tu economía.
Valor del Dólar Blue para el Lunes 23 de Febrero
Actualmente, el dólar blue está disponible en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta en el mercado paralelo.
Tipo de Cambio del Dólar Oficial
De acuerdo con el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial tiene un precio de $1.345 para la compra y $1.395 para la venta.
Cotización de los Dólares Financieros
Situación del Dólar MEP
En cuanto al dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, este se encuentra a $1.397,30 para la compra y $1.404,30 para la venta.
Información sobre el Dólar Contado con Liquidación
Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en $1.443,50 para la compra y $1.445,70 para la venta.
Cotización del Dólar Cripto
El dólar cripto opera a $1.459,60 para la compra y $1.459,70 para la venta a través de operaciones con criptomonedas.
Tipo de Cambio del Dólar Tarjeta
El valor del dólar tarjeta, que se aplica a los gastos realizados en el exterior, se cotiza hoy a $1.813,50.
Adicionalmente, el riesgo país, medido por JP Morgan, se establece en 519 puntos básicos en la jornada de hoy.