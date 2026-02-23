La gestión de Javier Milei enfrenta un camino complicado para lograr la estabilidad económica del país. En medio de reformas fiscales y laborales, el economista Carlos Melconian plantea sus preocupaciones sobre la sostenibilidad del plan actual.

El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha intensificado su estrategia de estabilización económica, centrada en combatir la inflación y reestructurar las finanzas públicas. Sin embargo, la falta de claridad y dirección en este enfoque ha generado inquietudes, tal como lo expresó el economista Carlos Melconian en una reciente entrevista en Modo Fontevecchia de Net TV.

Consistencia del Plan Económico

En su análisis, Melconian cuestiona la viabilidad del plan de Milei, destacando que para que la inflación colapse de manera efectiva, el crecimiento económico también debe ser parte del proceso: “Con Caputo, para que colapse la inflación tiene que colapsar el crecimiento”, enfatizó.

La Estanflación y sus Desafíos

De cara a 2026, el economista subraya la necesidad de abordar la estanflación. La pregunta central es si el gobierno podrá consolidar un régimen cambiario y monetario eficaz, asegurando financiamiento externo y un equilibrio fiscal sólido. Según Melconian, aún no se han logrado avances significativos: “Se evitó una crisis mayor, se bajó la inflación a un 30% anual, pero no se ha quebrado la estanflación”.

Expectativas y Realidad del Mercado

En cuanto a la situación del mercado laboral y la inversión, Melconian observa un aumento en la demanda de resultados. El reto es pasar de “cero coma algo” mensual a un crecimiento sostenido. “Para que haya crecimiento debe haber confianza e inversión. Colapsar la inflación no puede ser el único objetivo si se ignoran los costos asociados”, advierte.

La Búsqueda de Credibilidad

Melconian también resalta un factor crítico en la economía: la falta de confianza en la moneda. Según él, la bimonetariedad persiste y es necesario recuperar la credibilidad en el peso. La situación actual refleja una recesión de carácter ortodoxo, donde la reactivación económica se ve obstaculizada por la falta de confianza en la moneda y el sistema financiero.

Implicaciones Políticas y Cambiarias

La política internacional también presenta un escenario incierto para Argentina. La posibilidad de un cambio en la presidencia de Estados Unidos podría influir en las decisiones económicas de Milei. “Si Trump pierde, las dinámicas políticas aquí y allá se verán afectadas”, señaló Melconian, quien advirtió sobre la necesidad de prepararse para posibles cambios en las relaciones internacionales.

Reflexiones sobre un Cambio Necesario

Finalmente, Melconian hace un llamado a la acción. El país necesita un plan de estabilización claro y efectivo, que se aleje de los enfoques tradicionales que han fallado en el pasado. “Sin un plan que abarque tanto lo macroeconómico como lo microeconómico, es probable que sigamos enfrentando un ciclo de prueba y error”, concluyó.