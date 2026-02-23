Crisis económica: el 40% de los argentinos siente que su dinero no rinde y aumenta el pesimismo

El reciente informe sobre la situación económica en Argentina revela un clima de descontento generalizado. En un contexto donde la economía puede parecer estable desde un punto de vista macroeconómico, la realidad cotidiana de los ciudadanos cuenta una historia diferente.

En febrero, la percepción de la situación económica está marcada por una profunda insatisfacción. La mayoría de los argentinos siente que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos, lo que impacta directamente en su calidad de vida diaria.

Una Realidad Preocupante

Según una encuesta nacional de Delfos, un contundente 44% de los encuestados afirma que sus ingresos no alcanzan para hacer frente a los gastos mensuales. A la par, solo un 18% se siente seguro de poder ahorrar algo al final del mes. Un 37% adicional menciona que apenas les llega, lo cual refleja una realidad económica apremiante y un constatado debilitamiento del poder adquisitivo.

El 44% menciona que sus ingresos son insuficientes y solo el 18% tiene la posibilidad de ahorrar.

Perspectivas Negativas sobre el Futuro

La opinión sobre la situación actual revela un claro desánimo: el 39% califica la situación como mala y un 36% como regular. La mayoría atraviesa un periodo de dificultades económicas, y apenas un tercio sostiene que su situación es buena, a pesar de una leve desaceleración de la inflación en comparación con los picos de años anteriores.

Las razones de este malestar son variadas, destacando ingresos insuficientes (41,3%), jubilaciones que no cubren las necesidades básicas (14,9%) y el desempleo (11,9%). Temas como la inestabilidad económica y el exceso de deudas también contribuyen a la creciente preocupación social.

Inflación y Desconfianza

La inflación sigue siendo el principal obstáculo para la población. Un preocupante 59% no confía en los datos oficiales del gobierno, lo que alimenta la desconfianza hacia la política económica actual. A pesar de que algunos indicadores muestren una mejora, la sensación general es de un aumento acumulado en los precios, principalmente en alimentos y servicios esenciales.

Un Futuro que Asusta

Las expectativas también son desalentadoras: el 52% de los encuestados prevé que la situación del país empeorará en comparación con el año pasado, mientras que solo un 31% cree que habrá mejoras. Las preocupaciones sobre la inflación y el desempleo predominan en las proyecciones negativas, con un sentimiento general de inestabilidad que permea todos los sectores.

Más de la mitad de la población (52%) prevé un empeoramiento de la situación económica este año, mientras que 59% desconfía de la información oficial sobre inflación.

Intersección entre Política y Economía

Con un apoyo presidencial que se sostiene cerca del 40%, la experiencia económica diaria se alza como el factor más influyente sobre el clima político en 2026. A medida que la población se enfrenta a realidades financieras difíciles, la dirección de la economía se cuestiona cada vez más; el 49% de los encuestados considera que la gestión económica es inadecuada.

El malestar económico parece eclipsar otros tópicos de mayor relevancia pública, como las reformas estructurales o la política internacional. Sin embargo, la economía cotidiana —que abarca desde el costo del supermercado hasta el alquiler y el empleo— sigue siendo el termómetro que definirá la estabilidad política del país en los próximos meses.