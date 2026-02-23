Todo lo que necesitas saber sobre los shows en el Movistar Arena: setlist, accesos y horarios

¡Chayanne en Buenos Aires! La espera terminó para los fanáticos argentinos

El icónico artista puertorriqueño llega a Argentina para deslumbrar a sus seguidores con su Bailemos Otra Vez Tour. La cita será este 24 de febrero en el Movistar Arena, dando inicio a una serie de conciertos inolvidables.

Chayanne ha llegado a Buenos Aires, donde ofrecerá una serie de siete impresionantes shows en el país. El primero está programado para el 24 de febrero en el destacado Movistar Arena. Este emblemático evento marcará el regreso del querido cantante a los escenarios argentinos, prometiendo una noche repleta de música y emociones.

El cantante, reconocido por su energía y carisma, se presentará en el Movistar Arena en cinco fechas: 24 y 25 de febrero, y 1, 4 y 7 de marzo. Además, realizará un concierto especial en Córdoba el 27 de febrero y culminará su gira en Argentina con un gran espectáculo en el Estadio de Vélez el 13 de marzo.

Antes de llegar a Argentina, el popular artista deleitó al público en más de diez países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, dejando grandes expectativas para el cierre de su gira internacional.

Un repertorio inolvidable: clásicos y novedades

Los shows prometen una mezcla cautivadora de canciones de su reciente disco junto con grandes éxitos que han marcado su carrera. Entre las melodías que el público podrá disfrutar se encuentran Salomé, Boom Boom, Un siglo sin ti, Provócame y Torero.

Compra tus entradas para ver a Chayanne en el Movistar Arena

Aún hay entradas disponibles para las fechas en el Movistar Arena (24, 25 de febrero, y 1, 4 y 7 de marzo). Los boletos se pueden adquirir exclusivamente a través del sitio oficial de Movistar Arena, con precios desde $89.000. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las entradas para el concierto en Vélez se han agotado completamente.

Cómo llegar al Movistar Arena: Opciones de transporte

A continuación, se detallan las diferentes formas de llegar al Movistar Arena, ya sea en tren, colectivo o subte, asegurando que los fans no se pierdan la experiencia.

El setlist que hará vibrar a Argentina