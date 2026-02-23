Guía Rápida: Cómo y Cuándo Comprar tus Entradas

La espera ha terminado: Robbie Williams, el icónico cantante británico, regresa a Buenos Aires el próximo 1 de octubre, marcando su esperado regreso tras dos décadas de ausencia. Esta nueva visita coincide con el lanzamiento de su álbum BRITPOP, un trabajo que redefine su carrera musical.

Un Regreso Triunfal

Los fanáticos de Robbie Williams están eufóricos. Su última presentación en Argentina fue en 2006, y desde entonces, su popularidad solo ha crecido. Con más de 90 millones de discos vendidos y una impresionante colección de premios, Williams sigue siendo una figura destacada en la música pop internacional.

Detalles del Show

El concierto se llevará a cabo en el Movistar Arena, donde el artista deleitará a su público con temas de su nuevo álbum *BRITPOP* y muchos de sus clásicos atemporales. Los asistentes podrán disfrutar de éxitos como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ” y “Angels”, además de las nuevas canciones que han conquistado a sus seguidores.

Un Disco que Marca Posiciones

*BRITPOP* no es solo otra entrega en su discografía; ha batido récords en el Reino Unido, convirtiendo a Robbie en el artista con más álbumes número uno en la historia de las listas británicas. Temas como “Rocket” y “Human”, junto con colaboraciones destacadas, lo consolidan como un referente en la industria.

Venta de Entradas

Las entradas para este evento tan esperado estarán disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes American Express Platinum comenzará el 24 de febrero a las 12:00, mientras que la venta general se abrirá el 26 de febrero a la misma hora. Con la alta demanda esperada, se recomienda a los aficionados estar atentos para no perderse la oportunidad de verlo en vivo.

Expectativas Altas

El reciente tour europeo de Robbie atrajo a más de 250,000 asistentes solo en el Reino Unido, y se espera que el regreso a Buenos Aires sea igual de exitoso. Los shows no solo son conciertos, sino experiencias completas llenas de energía, humor y un vínculo único entre Williams y su público.

Un Amor Recíproco

Con una conexión histórica con el público argentino, Robbie Williams trae consigo no solo su música, sino un legado que ha dejado huella en cada rincón del país. Su regreso está rodeado de una expectativa inmensa, y octubre marcará sin duda un nuevo hito en su carrera y en la vida cultural de Argentina.

La Cuenta Regresiva Comienza

Los seguidores de Robbie ya han iniciado la cuenta regresiva para lo que promete ser un espectáculo inolvidable. Con un enfoque renovado y un repertorio cautivador, su show es una cita obligada para los amantes de la música.