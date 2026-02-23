Un Juicio a la Deriva

Este martes se retoma el debate sobre el caso de los Cuadernos de las Coimas, centrado en las acusaciones contra Cristina Kirchner y su supuesta participación en una red de corrupción. Con audiencias programadas y cuestionamientos sobre el avance del proceso, todos los ojos están puestos en el desarrollo de este emblemático juicio.

Avance en el Juicio: Más Estrategias a la Vista

El Ministerio Público Fiscal, representado por Fabiana León, exigirá un cronograma claro al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) para dar continuidad al juicio, que ha sido catalogado como «sin rumbo». A pesar de las críticas por las sesiones virtuales y las limitaciones en la presencialidad, la fiscalía demanda mayor rapidez en un proceso que hasta ahora ha funcionado con dos audiencias semanales.

Causas de la Controversia

El TOF 7, compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, ha defendido la metodología virtual mientras se discuten cuestiones preliminares. Las indagatorias, no obstante, se llevarán a cabo en persona solo para aquellos imputados que acepten declarar.

Un Juicio sin Rumbo Definido

La fiscal León opina que el juicio carece de dirección clara, lo cual refuerza la necesidad de un plan que defina cómo continuará el proceso. Aún queda pendiente escuchar los argumentos de varias defensas, con la participación de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, quien ha solicitado la nulidad del juicio que incluye a 19 exfuncionarios y numerosos empresarios, todos vinculados a una red de recaudación ilícita.

Líneas Centrales de la Acusación

La investigación surgió a raíz de los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta. Según las autoridades judiciales, existe evidencia que sugiere que la asociación ilícita liderada por Cristina Kirchner y otros máximos funcionarios operó entre 2003 y 2015 para obtener fondos de empresas a cambio de contratos estatales.

Implicaciones Legales y Números Impactantes

Con un total de 126 imputados y múltiples cargos, la investigación abarca diversos delitos, entre ellos asociación ilícita y cohecho pasivo. La fiscalía ha propuesto 299 testigos para el caso principal, y el juicio en cuestión es considerado uno de los más extensos de la historia del país.

¿Qué Viene a Continuación?

Al cerrar esta etapa, se consultará al Ministerio Público y a la Unidad de Información Financiera para que emitan su opinión sobre las argumentaciones de las defensas, lo que permitirá al TOF 7 avanzar hacia las indagatorias. Este juicio no solo es un importante hito legal, sino que también plantea interrogantes sobre la corrupción y la rendición de cuentas en la política argentina.