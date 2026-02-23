Un pobre hoy tiene mejor calidad de vida que un rey hace un siglo

En una reciente aparición en YouTube, Mauricio Macri habló sobre temas candentes y no esquivó la polémica. Su intervención abre un nuevo capítulo en el protagonismo político en Argentina.

Una Cumbre que Promete Cambiar el Rumbo del PRO

El exmandatario, además de retomar el micrófono, está organizando una cumbre clave prevista para el 10 de marzo. Este evento buscará consolidar el poder interno del PRO, donde se anticipa que Macri anuncie una candidatura propia para las elecciones de 2027, reafirmando así su liderazgo en el partido.

Reflexiones sobre el Valor y la Percepción del Dinero

Durante su intervención en el podcast La Fábrica, Macri reflexionó sobre su relación con el dinero. Afirmó que no busca ser compulsivo en sus gastos y comento que, «el mundo ha cambiado; el pobre de hoy tiene acceso a servicios básicos que no existían hace un siglo». Sin embargo, también señaló que la insatisfacción persiste, ya que «siempre creemos que merecemos más».

Opiniones Políticas y los Desafíos de la Economía

Macri también abordó la actualidad política, en relación al acuerdo con la Unión Europea que se discutirá en el Parlamento. Destacó la necesidad de cambiar el modelo económico para ofrecer mejores servicios y productos a precios accesibles. «Es crucial escalonar la apertura para que Argentina se prepare adecuadamente», expresó.

La Revolución de las Expectativas y la Crítica al Gobierno Anterior

Refiriéndose a la actualidad de la juventud, Macri habló sobre la revolución tecnológica y la hipercomunicación, definiendo la era actual como una «revolución de las expectativas». Agregó que esto genera insatisfacción, pues muchos jóvenes buscan enriquecerse rápidamente a través de herramientas volátiles como las criptomonedas.

Autocrítica y Visión de Futuro

En un tono autocrítico, Macri señaló que Argentina ha vivido «dos décadas perdidas» y subrayó su creencia en la capacidad del sector privado para generar riqueza. «El Estado debe enfocarse en administrar el impuesto a las ganancias», añadió, enfatizando que sin un crecimiento del sector privado, ningún liderazgo podrá revertir la situación económica.

Una Conversación Reveladora sobre el Poder Político

Finalmente, Macri compartió una reflexión sobre su charla con Javier Milei, sugiriendo que la creación de un nuevo partido político es un desafío monumental: «Es vital concentrarse en formar un buen gobierno antes que en la política misma». Reconoció que, aunque la desconfianza hacia la política es generalizada, es un componente esencial para construir una sociedad mejor.