Cupones y Reintegros: Tu Guía de Ahorro de Hoy

Aprende las estrategias y códigos necesarios para maximizar tus ahorros en compras online y en combustible. ¡No te lo pierdas!

Las principales empresas de consumo han lanzado una serie de beneficios para ayudar a aliviar el impacto de los gastos diarios.

Ofertas en Combustibles: Ahorra al Llenar el Tanque

Si llenas tu tanque de nafta, ahora puedes aprovechar descuentos en estaciones como YPF, Shell, Puma y Axion:

Cupón YPF: Obtén un 10% de descuento en Infinia (aplicable solo a nafta) utilizando el código SIEMPREDEC, con un tope de $4,000.

Beneficio Galicia: Al pagar con QR de MODO y Mastercard de Banco Galicia, accede a un 10% de reintegro (15% para clientes Eminent), con un límite de $15,000 al mes.

Extra Sueldo: Los empleados que reciben su sueldo a través de Galicia pueden sumar un 10% adicional, con un tope de $5,000.

Descuentos en Mercado Libre: Cupones Actuales

La conocida plataforma de e-commerce ha actualizado sus códigos de descuento. Recuerda aplicarlos antes de finalizar la compra:

Código DOBLES: $7,500 de descuento por compras mínimas de $50,000.

Código REBAJAS: $5,000 por compras desde $55,000.

Código INCREIBLE33: $7,500 en compras mínimas de $75,000.

Supermercados: Ahorra Más en tus Compras Diarias

Las cadenas de retail también han introducido promociones para maximizar tu dinero:

ChangoMás y MásOnline: 20% de reintegro al usar MODO y tarjetas de crédito/débito. El monto mínimo de compra es de $75,000, con un límite de devolución de $20,000.

Supermercado Día: 20% de ahorro al pagar con Cuenta DNI, con un tope de $8,000 por semana y compra mínima de $20,000.

Carrefour: 15% de descuento para socios de Club La Nación en tiendas físicas y online. Esta oferta no es acumulable con otras promociones.

Estrategias para Consumidores Efectivos

Para maximizar estos beneficios, los consumidores deben planificar cuidadosamente sus compras y utilizar herramientas de pago adecuadas para optimizar sus gastos.