Cupones y Reintegros: Tu Guía de Ahorro de Hoy

Descubre Cómo Ahorrar Hasta $7,500 en Compras y Combustible
Aprende las estrategias y códigos necesarios para maximizar tus ahorros en compras online y en combustible. ¡No te lo pierdas!
Las principales empresas de consumo han lanzado una serie de beneficios para ayudar a aliviar el impacto de los gastos diarios.
Ofertas en Combustibles: Ahorra al Llenar el Tanque
Si llenas tu tanque de nafta, ahora puedes aprovechar descuentos en estaciones como YPF, Shell, Puma y Axion:
Cupón YPF: Obtén un 10% de descuento en Infinia (aplicable solo a nafta) utilizando el código SIEMPREDEC, con un tope de $4,000.
Beneficio Galicia: Al pagar con QR de MODO y Mastercard de Banco Galicia, accede a un 10% de reintegro (15% para clientes Eminent), con un límite de $15,000 al mes.
Extra Sueldo: Los empleados que reciben su sueldo a través de Galicia pueden sumar un 10% adicional, con un tope de $5,000.
Descuentos en Mercado Libre: Cupones Actuales
La conocida plataforma de e-commerce ha actualizado sus códigos de descuento. Recuerda aplicarlos antes de finalizar la compra:
Código DOBLES: $7,500 de descuento por compras mínimas de $50,000.
Código REBAJAS: $5,000 por compras desde $55,000.
Código INCREIBLE33: $7,500 en compras mínimas de $75,000.
Supermercados: Ahorra Más en tus Compras Diarias
Las cadenas de retail también han introducido promociones para maximizar tu dinero:
ChangoMás y MásOnline: 20% de reintegro al usar MODO y tarjetas de crédito/débito. El monto mínimo de compra es de $75,000, con un límite de devolución de $20,000.
Supermercado Día: 20% de ahorro al pagar con Cuenta DNI, con un tope de $8,000 por semana y compra mínima de $20,000.
Carrefour: 15% de descuento para socios de Club La Nación en tiendas físicas y online. Esta oferta no es acumulable con otras promociones.
Estrategias para Consumidores Efectivos
Para maximizar estos beneficios, los consumidores deben planificar cuidadosamente sus compras y utilizar herramientas de pago adecuadas para optimizar sus gastos.