lunes, febrero 23, 2026
InicioEconomiaCupones y Reintegros: Tu Guía de Ahorro de Hoy
Economia

Cupones y Reintegros: Tu Guía de Ahorro de Hoy

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

Descubre Cómo Ahorrar Hasta $7,500 en Compras y Combustible

Aprende las estrategias y códigos necesarios para maximizar tus ahorros en compras online y en combustible. ¡No te lo pierdas!

Las principales empresas de consumo han lanzado una serie de beneficios para ayudar a aliviar el impacto de los gastos diarios.

Ofertas en Combustibles: Ahorra al Llenar el Tanque

Si llenas tu tanque de nafta, ahora puedes aprovechar descuentos en estaciones como YPF, Shell, Puma y Axion:

Cupón YPF: Obtén un 10% de descuento en Infinia (aplicable solo a nafta) utilizando el código SIEMPREDEC, con un tope de $4,000.

Beneficio Galicia: Al pagar con QR de MODO y Mastercard de Banco Galicia, accede a un 10% de reintegro (15% para clientes Eminent), con un límite de $15,000 al mes.

Extra Sueldo: Los empleados que reciben su sueldo a través de Galicia pueden sumar un 10% adicional, con un tope de $5,000.

Descuentos en Mercado Libre: Cupones Actuales

La conocida plataforma de e-commerce ha actualizado sus códigos de descuento. Recuerda aplicarlos antes de finalizar la compra:

Código DOBLES: $7,500 de descuento por compras mínimas de $50,000.

Código REBAJAS: $5,000 por compras desde $55,000.

Código INCREIBLE33: $7,500 en compras mínimas de $75,000.

Supermercados: Ahorra Más en tus Compras Diarias

Las cadenas de retail también han introducido promociones para maximizar tu dinero:

ChangoMás y MásOnline: 20% de reintegro al usar MODO y tarjetas de crédito/débito. El monto mínimo de compra es de $75,000, con un límite de devolución de $20,000.

Supermercado Día: 20% de ahorro al pagar con Cuenta DNI, con un tope de $8,000 por semana y compra mínima de $20,000.

Carrefour: 15% de descuento para socios de Club La Nación en tiendas físicas y online. Esta oferta no es acumulable con otras promociones.

Estrategias para Consumidores Efectivos

Para maximizar estos beneficios, los consumidores deben planificar cuidadosamente sus compras y utilizar herramientas de pago adecuadas para optimizar sus gastos.

Artículo anterior
Un pobre hoy tiene mejor calidad de vida que un rey hace un siglo
Artículo siguiente
Panamá Asume el Control de Dos Puertos del Canal Anteriormente Operados por Empresa China
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments