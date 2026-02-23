Panamá Asume el Control de Dos Puertos del Canal Anteriormente Operados por Empresa China

Las autoridades panameñas han dado un giro significativo al tomar control de dos puertos estratégicos, en una movida que repercute en las relaciones internacionales y el comercio global.

En una operación sin precedentes, Panamá ha recuperado el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá, después de anular la concesión a la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings. La decisión, respaldada por la Corte Suprema de Justicia del país, se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China.

Detalles del Proceso de Recuperación de Control

El director de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Max Florez, anunció que se ha tomado posesión formal de las instalaciones para garantizar la continuidad de las operaciones. Este martes, la entidad comenzará a ejecutar un plan transitorio que permitirá la gestión inicial durante un periodo de hasta 18 meses.

Un Cambio Impulsado por el Interés Social

El gobierno justificó esta acción por motivos de “interés social urgente”, abarcando todos los bienes asociados a las operaciones de los puertos, como maquinaria y tecnología. “Hemos tomado un decreto que es una medida legal y legítima para un periodo de transición,” afirmó Florez.

Reacciones a la Anulación de la Concesión

La Corte Suprema de Panamá había declarado inconstitucional el contrato de concesión a Panama Ports Company (PPC), que operaba los puertos desde 1997. Esta decisión se originó en demandas presentadas por abogados y el Contralor General de la Nación. El fallo dejó sin validez la extensión del contrato firmada en 2021.

El Futuro de la Administración Portuaria

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que no habrá despidos en estas instalaciones, que emplean a aproximadamente 1,200 trabajadores. Además, el gobierno panameño ha comenzado conversaciones con APM Terminals y MSC Group para asumir la operación temporal de los puertos.

La Respuesta de CK Hutchison y el Contexto Internacional

CK Hutchison ha expresado su desacuerdo con la decisión y planea recurrir a un arbitraje internacional. La medida ha acentuado las tensiones geopolíticas en medio de una rivalidad creciente entre Estados Unidos y China, donde Washington busca reducir la influencia de Beijing en la región.

Este movimiento es interpretado como un logro para la administración estadounidense, que ha criticado el control chino sobre el Canal de Panamá, vital para alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.

Con antecedentes de acuerdos fallidos y una creciente inestabilidad en las relaciones comerciales, este episodio marca un capítulo crucial en la historia del canal, donde se cruzan intereses políticos y económicos de gran envergadura.