Millones en EE. UU. enfrentan prohibiciones de viaje por tormentas de nieve en el noreste

Con blizzard en curso, millones de personas enfrentan restricciones de movilidad mientras la nieve y el viento azotan la región.

El noreste de Estados Unidos vive un día dramático, con un fuerte temporal que ha dejado a millones de ciudadanos atrapados en casa. Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island y Massachusetts enfrentan condiciones devastadoras de blizzard que han llevado a las autoridades a implementar severas restricciones de viaje.

Condiciones extremas y acumulación de nieve

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la nieve ha alcanzado niveles alarmantes de hasta 60 centímetros en 21 localidades. Vientos racheados de más de 48 km/h han generado visibilidad casi nula, complicando aún más la situación. El aeropuerto MacArthur, en Long Island, reportó acumulaciones de 51 centímetros, mientras que Freehold, en Nueva Jersey, registró 48 centímetros hasta la mañana del lunes.

Avisos de blizzard y restricciones de movilidad

Las advertencias por blizzard abarcan desde Maryland hasta Maine. Las autoridades de Nueva York emitieron alertas de emergencia en teléfonos móviles, prohibiendo el tránsito no esencial hasta el mediodía del lunes. Similarmente, Rhode Island y Nueva Jersey han implementado restricciones para asegurar la seguridad de los ciudadanos.

Suspensiones y cancelaciones masivas

Más de 5,000 vuelos han sido cancelados a nivel nacional, siendo el área metropolitana de Nueva York la más afectada. Varias líneas de transporte público han suspendido servicios, mientras que empresas como DoorDash han interrumpido las entregas en la ciudad. A pesar de estos obstáculos, el sistema de transporte de Nueva York continúa operando con ciertas limitaciones.

Usando la precaución durante el tránsito

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, levantó la prohibición de viaje a mediodía del lunes, aunque recomendó a los automovilistas proceder con cautela al enfrentar las carreteras nevadas. “Viajen despacio y cuídense a ustedes mismos y a los demás en la vía”, instó a los neoyorquinos.

Interrupciones en los servicios y emergencias declaradas

La tormenta también ha generado cortes de energía significativos, afectando a casi 700,000 clientes en la costa este. Emergencias han sido declaradas en ciudades como Nueva York y Filadelfia, mientras los funcionarios se preparan para gestionar la situación en curso.

Impacto en la vida cotidiana y transporte

La nieve y el viento han complicado la vida diaria y provocaron cancelaciones de clases en escuelas tanto en Nueva York como en Boston. La ciudad también ha intensificado sus esfuerzos para ayudar a las personas sin hogar, creando más espacios en refugios y alentando a los residentes a reportar situaciones de necesidad.

Respuesta de la comunidad y sector privado

Los trabajadores de servicios esenciales como la limpieza de nieve han estado activos desde el domingo. Empresas de gestión de nieve se están preparando para un arduo trabajo las próximas semanas, con expectativas de operar sin parar para contener la acumulación de nieve.

La mirada hacia el futuro

Con pronósticos que sugieren la posibilidad de un «ciclón bomba», la situación parece mantenerse crítica. Se espera que las condiciones de nieve comiencen a disminuir para la tarde del lunes, pero las advertencias continúan activas para las áreas más críticas a lo largo de la costa noreste.