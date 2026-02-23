Argentina adelanta la vacunación antigripal ante variante H3N2

El Ministerio de Salud de la Nación ha decidido adelantar la campaña de vacunación antigripal para 2026, iniciando la distribución de 800 mil dosis a las provincias. La vacunación comenzará el 9 de marzo.

Razones para el Adelanto de la Vacunación

La medida responde a la circulación de una nueva variante de influenza en el país y al inicio anticipado de la temporada de virus respiratorios. Según el ministro de Salud, Mario Lugones, esta proactividad busca proteger a la población antes del pico crítico de contagios.

Objetivos de la Campaña

“Actuamos antes de lo habitual para que la comunidad esté protegida”, afirmó Lugones en su cuenta de X. La planificación anticipada tiene como misión asegurar que grupos de riesgo sean vacunados antes del aumento en la circulación de virus respiratorios, que tiende a comenzar más temprano cada año.

Grupos de Riesgo que Recibirán la Vacuna

El ministerio ha establecido que las personas que deberían recibir la vacuna incluyen:

Niños de 6 a 24 meses

Adultos mayores de 65 años

Personal de salud

Embarazadas

Personas con factores de riesgo

Detalles de la Adquisición de Vacunas

El Ministerio de Salud ha adquirido un total de 8.160.000 dosis. Entre estas, se destinan 4.700.000 dosis para adultos entre 24 meses y 64 años, 2.300.000 para mayores de 65 años y 1.160.000 para niños de 6 meses a 2 años.

Un Contexto Epidemiológico en Cambio

La vigilancia sobre los virus respiratorios indica que su circulación en Argentina suele aumentar entre abril y julio, con un inicio cada vez más temprano. El adelantamiento de la campaña busca mitigar el impacto de la variante H3N2 y su nuevo subclado K, evitando la sobrecarga en el sistema sanitario.

Impacto de la Nueva Variante

A pesar de que esta variante no provoca mayores complicaciones, presenta una contagiosidad alta, lo que podría generar una mayor demanda en los servicios de salud. La baja cobertura de vacunación puede agravar la situación, causando mayores niveles de hospitalización y costos para el sistema de salud.

Historias de Vacunación de Años Anteriores

En los últimos tres años, la cobertura de vacunación ha sido preocupante, especialmente entre adultos mayores, donde se registraron tasas de entre 41,6% y 42,2%. Además, menos del 70% de la población pediátrica ha completado el régimen de dos dosis.

Cronograma de Vacunación

La entrega de la primera vuelta de vacunas se completará esta semana, con el objetivo de que todas las jurisdicciones inicien la campaña de vacunación el 9 de marzo.