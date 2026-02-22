En 2026, Barcelona rendirá homenaje al genial arquitecto Antoni Gaudí al cumplirse 100 años de su muerte, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo. ¡Descubre las joyas arquitectónicas que conforman su legado!

La Huella Inconfundible de Gaudí

La arquitectura de Antoni Gaudí es un deleite visual que no necesita presentación. Desde la sinuosa fachada de la Casa Batlló hasta las imponentes chimeneas de La Pedrera y la icónica Sagrada Familia, su obra es un testamento a la creatividad del modernismo catalán. Nacido en 1852, se dedicó a la Sagrada Familia a partir de 1883 y dejó su huella imborrable por toda la ciudad.

Un Año de Conmemoraciones

El año 2026 será un momento clave para los amantes de la arquitectura con el «Año Gaudí». Se celebrarán eventos y actividades a lo largo de todo el año, incluida la esperada apertura de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, un importante hito en su construcción.

Patrimonio de la Humanidad

La Unesco ha reconocido siete obras de Gaudí como Patrimonio Mundial, incluyendo el Park Güell, Casa Milà (La Pedrera), Casa Batlló y la Cripta de la Colònia Güell. Cada una de estas obras resalta su estilo único, inspirado en la naturaleza y la geometría orgánica.

Explora la Sagrada Familia



La Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí. Foto Shutterstock

La Sagrada Familia es el emblema de Barcelona. Desde su inicio en 1882, ha estado en constante evolución, combinando formas góticas con elementos naturales. En 2026, la tlura de Jesucristo será finalmente inaugurada, marcando un avance significativo en este proyecto monumental.

Casa Batlló: Una Obra de Arte Viva



Fachada de Casa Batlló, Barcelona. Foto Shutterstock

Construida entre 1904 y 1906, la Casa Batlló se destaca por su diseño orgánico, donde la arquitectura se convierte en arte. Su interior, lleno de curiosidades y maravillas, atrae cada año a cerca de un millón de visitantes.

La Casa Milà: Innovación y Estilo



Casa Milà, conocida como La Pedrera. Foto Shutterstock

Esta icónica estructura, finalizada en 1912, desafió las convenciones arquitectónicas de su tiempo. Con su fachada ondulante y balcón único, La Pedrera es un testimonio de la innovación de Gaudí.

Los Encantos del Park Güell



Parque Güell, Barcelona. Foto Shutterstock

El Park Güell, con su diseño de jardines y estructuras que parecen fluir con la naturaleza, es un lugar que invita al asombro. Alberga elementos característicos de la obra de Gaudí y ofrece vistas espectaculares de la ciudad.

Una Visita Imperdible

Ya sea que decidas explorar cada una de estas obras maestras o simplemente pasear por las coloridas calles de Barcelona, el legado de Gaudí es indiscutible. Prepárate para un año lleno de celebraciones y redescubrimientos en la ciudad que lo vio nacer.