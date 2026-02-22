Cuatro amigos colombianos: De la infancia a la música con Juanes como guía y Paulina Rubio como inspiración

El cuarteto colombiano Morat está arrasando en Argentina, llenando estadios y dejando huella en la escena musical latinoamericana. Su ascenso meteórico ha capturado la atención de jóvenes fans que no se cansan de seguir su música.

Una Conexión Especial con Argentina

Morat, formado por los bogotanos Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza y los hermanos Martín y Simón Vargas, ha logrado una conexión única con el público argentino en poco tiempo. Su primera actuación en Argentina tuvo lugar en La Trastienda, seguido de una memorable presentación en el Luna Park. Ahora, se preparan para un gran regreso en el Movistar Arena, con cuatro fechas programadas para finales de septiembre.

Un Viaje Musical que Comenzó en la Infancia

La amistad de estos jóvenes se remonta a su infancia, compartiendo no solo el sueño de ser músicos, sino también trayectorias de vida. Su primera canción surgió en un aula durante una clase de música, y desde ese momento, no han dejado de trabajar para dar a conocer su talento, llevando su música a bares en Colombia, México y España.

Un Ascenso Imparable

En su corta carrera, Morat ha logrado llenar estadios no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. En 2024, fueron sorprendidos al recibir un Grammy Latino, un reconocimiento que los catapultó aún más al estrellato, obteniendo el apoyo de grandes figuras como Paulina Rubio y Juanes.

Una Tarde en Palermo

En una reciente visita a Buenos Aires, cientos de jóvenes se agolparon frente a un estudio en Palermo, esperando la oportunidad de conocer a sus ídolos. Mientras tanto, los miembros de Morat compartían anécdotas sobre su camino al éxito, recordando sus primeras experiencias en festivales de música en Argentina, donde aprendieron sobre la cultura local y los sonidos autóctonos.

La Autogestión como Clave del Éxito

Desde el inicio, los integrantes de Morat han estado involucrados en todos los aspectos de su carrera, desde la logística hasta la producción. Investigar y experimentar en diferentes países les ha permitido establecer una base sólida para su música. Morat se siente agradecido por el apoyo que recibieron de sus familias, quienes les permitieron cometer errores y aprender en el proceso.

El Legado de la Música Rock Argentina

La banda ha manifestado su admiración por el rock argentino, citando influencias de íconos como Andrés Calamaro y Soda Stereo. Durante sus giras, siempre han buscado asistir a conciertos de artistas locales, convirtiéndose en seguidores de la rica cultura musical de Argentina.

Un Futuro Brillante

A medida que Morat continúa su camino hacia el éxito global, su dedicación y autenticidad son evidentes. Con cada show, los lazos con su público argentino se fortalecen, y su historia se sigue escribiendo en los corazones de los fans, haciendo de cada concierto una experiencia inolvidable.