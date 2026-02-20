Los Preferidos del Último Fin de Semana Largo

Naturaleza a Pasos: El Aumento de Visitantes en los Parques Nacionales Argentinos

El reciente fin de semana largo de Carnaval se convirtió en un claro testimonio de la creciente atracción que generan los destinos naturales en Argentina. Cada vez más, las áreas protegidas se consolidan como el lugar ideal para disfrutar del descanso.

Entre el 14 y el 17 de febrero, los Parques Nacionales recibieron más de 66.000 visitantes, según datos oficiales. Esta cifra refleja tanto a quienes compraron entradas en el momento como a aquellos que ya las habían adquirido anticipadamente.

Un Vistazo a la Afluencia Turística

Desde la lush selva de Misiones hasta la imponente Patagonia, la afluencia fue notable. Los senderos y áreas recreativas presentaron altos niveles de ocupación, destacando la búsqueda de conexión con la naturaleza.

El Parque Nacional Iguazú: Un Destino Inigualable

El Parque Nacional Iguazú se mantiene como el más visitado del país, con más de 26.300 entradas vendidas durante el fin de semana. Desde su creación en 1934, este parque, que alberga las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú, se ha convertido en un Patrimonio Mundial de la UNESCO. El costo de la entrada es de $ 15.000 para argentinos, una inversión que permite disfrutar de uno de los paisajes más impactantes del planeta.

Magia del Glaciar Perito Moreno

Otro de los favoritos, el Parque Nacional Los Glaciares, vendió más de 14.300 tickets. Este parque resguarda glaciares del tercer campo de hielo continental más grande del mundo, incluida la icónica imagen del glaciar Perito Moreno. Su entrada también tiene un costo de $ 15.000.

El Primer Parque Nacional: Entre Ríos y Montañas

El Parque Nacional Nahuel Huapi, el primero del país, registró más de 10.500 entradas durante este fin de semana largo. Este parque ofrece oportunidades de recreación durante todo el año, ideales para trekking en verano y esquí en invierno. La entrada cuesta $ 7.000.

El Encanto del Parque Nacional Lanín

Situado en el corazón de la Patagonia, el Parque Nacional Lanín vendió más de 5.300 entradas durante el mismo periodo. Este parque, famoso por el volcán Lanín, presenta lagos y un espléndido bosque patagónico. El costo de acceso es de $ 7.000.

La Belleza del Parque Nacional Tierra del Fuego

En el extremo sur del país, el Parque Nacional Tierra del Fuego también vio un incremento en su afluencia con más de 4.300 entradas vendidas. Creado en 1960, protege valiosos ecosistemas donde coexisten montañas y mar. La entrada cuesta $ 9.000 para argentinos.

La Importancia de Conectar con la Naturaleza