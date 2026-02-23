Dólar en Córdoba: Cotización del lunes 23 de febrero

Este lunes 23 de febrero, el mercado cambiario argentino presenta precios relevantes sobre el dólar en distintas entidades bancarias, que varían considerablemente al momento de la compra y la venta.

El dólar oficial en el Banco Nación de Argentina se ofrece a 1.345 pesos para la venta, mientras que la compra se establece en 1.395 pesos. En un marco regulatorio reciente, el Gobierno ha fijado bandas que oscilan entre los $1.000 y $1.500 para dar flexibilidad a la divisa estadounidense en el mercado.

Dólar Banco Nación: Precios Clave

La cotización del dólar oficial en esta entidad sigue de cerca las tendencias del mercado, brindando a los usuarios opciones de cambio fluidas.

Dólar Blue: Un Mercado Paralelo

El dólar blue, que se transa en el mercado informal, sigue siendo un indicador importante de la realidad cambiaria del país y puede presentar diferencias significativas con respecto al oficial.

Dólar MEP: Alternativa Financiera

En cuanto al dólar MEP, este se posiciona en $1.401,52 para la compra y $1.402,07 para la venta, reflejando la dinámica del mercado de valores y la demanda de inversión en dólares.

Desglose por Entidad Financiera

Los precios del dólar oficial pueden variar notablemente según la entidad financiera. Aquí un panorama de los valores en diferentes bancos:

Bancor

– Compra: $1.345.

– Venta: $1.405.

BBVA

– Compra: $1.355.

– Venta: $1.405.

ICBC

– Compra: $1.350.

– Venta: $1.405.

Banco Supervielle

– Compra: $1.418.

– Venta: $1.458.