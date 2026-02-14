Adiós al ‘sueño americano’: ¿Cuándo alcanzaremos el sueño argentino?

La reciente escalada de tasas de interés en Estados Unidos ha puesto en jaque uno de los pilares del sueño americano: el acceso a la vivienda. Aunque se buscaba frenar la inflación, el efecto ha sido contrario, convirtiendo el mercado inmobiliario en un laberinto casi intransitable, especialmente para los jóvenes.

Las tasas hipotecarias han tenido un aumento explosivo, subiendo del 2,9% en agosto de 2021 al 6,85% en junio de 2025. Esta variación encarece las cuotas mensuales, dejando a la mayoría de los interesados fuera del mercado, incluso en zonas donde los precios no continúan en ascenso. El impacto más significativo, sin embargo, proviene de los propietarios actuales, quienes, tras asegurar hipotecas fijas a tasas históricamente bajas entre 2009 y 2022, se encuentran «atrapados» en sus hogares. Vender significaría renunciar a su ventaja financiera para asumir cargas mucho más altas, una perspectiva que pocos se sienten impulsados a explorar.

El Estancamiento del Mercado Inmobiliario

Como resultado, nos enfrentamos a un mercado que parece congelado. A pesar de una disminución en la demanda, la cantidad de propiedades disponibles es insuficiente, lo que mantiene los precios por las nubes. Sin embargo, esta situación no es igual en todas las localidades. Ciudades como Miami, atractiva para muchos argentinos, muestran una caída en los valores tras el boom de 2021-2024, evidenciando pérdidas para quienes compraron en un período de euforia. No obstante, los precios todavía superan los niveles de prepandemia, y para los jóvenes, el ajuste en el mercado no es suficiente para facilitar la compra de una vivienda.

La Comparativa con el Mercado Neoyorquino

A diferencia de Miami, en Nueva York la escasez de oferta es más acentuada, lo que atenúa la caída de precios y complica aún más el acceso. En este contexto, el sueño de adquirir una casa se va desdibujando. Tradicionalmente, la vivienda ha sido un pilar en la creación de riqueza en Estados Unidos. Actualmente, los jóvenes se ven obligados a recurrir a los mercados financieros como única alternativa, acumulando activos en ETFs y fondos de inversión debido a la falta de opciones en el ámbito inmobiliario.

Una Realidad Compartida: Argentina y Estados Unidos

Este fenómeno contrasta con la situación en Argentina, donde la accesibilidad a la vivienda enfrenta otros desafíos. La hiperinflación y la devaluación, junto con un deterioro crónico del poder adquisitivo, dificultan el acceso a la vivienda, a pesar de la reciente caída de la inflación. En Argentina, no es tanto una cuestión de tasas de interés altas, sino de la creciente distancia entre los salarios y los precios de las propiedades, dejando a muchos ciudadanos sin posibilidad de compra.

El Impacto en la Movilidad Social

Tanto en Estados Unidos como en Argentina, la inalcanzabilidad de la vivienda compromete un mecanismo esencial para la movilidad social y la acumulación de riqueza. Con condiciones que limitan el acceso a la propiedad, esta se convierte en un obstáculo en lugar de un puente hacia un futuro económico prometedor. Si bien cada país enfrenta sus propias dinámicas, ambos nos llevan a la misma conclusión: la vivienda no debe erigirse como una barrera estructural en la búsqueda de progreso.

El sueño americano, aunque nunca garantizado, fue históricamente alcanzable. La pregunta ahora es si será posible restaurar esa accesibilidad. Transferir las lecciones aprendidas a Argentina podría servir como un recordatorio de que la búsqueda de estabilidad macroeconómica y regulaciones claras son esenciales para transformar el sueño en una realidad tangible.

*Desde Nueva York. El autor es arquitecto, urbanista y desarrollador uruguayo, fundador de Titanium Realty Group, con base en EE. UU.