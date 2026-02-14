Una Pasión que Nunca se Apaga

La magia del tango se renueva en el Teatro Regina con "Donde el Tango Nos Llevó", una obra que respeta la tradición mientras invita a explorar su riqueza contemporánea.

Crear un espectáculo de tango es algo más que levantar un telón: es ser el custodio de una herencia vibrante. «Donde el Tango Nos Llevó» nace con la firme convicción de que esta música no es un vestigio del pasado, sino un puente que conecta con lo actual.

Un Proyecto en Ebullición Creativa

Esta producción original, realizada con la colaboración de Leila Vidriales y Liza Dombrowski, se enriquece ahora con la inclusión de Alberto Raimundo y su talentoso equipo. Juntos, han dado vida a un proyecto que se aleja de ser una mera representación, convirtiéndose en una auténtica declaración de amor hacia la música ciudadana y la cultural porteña.

Buenos Aires: Más Que una Ciudad, un Sentimiento

La esencia de Buenos Aires trasciende su ubicación geográfica; es un estado de ánimo palpable en cada rincón. Escenarios icónicos como el Teatro Regina, donde han brillado figuras como Astor Piazzolla y Aníbal Troilo, se convierten en el testimonios vivo de esta identidad. Producir tango aquí es honrar el legado mientras se mira hacia el futuro.

Una Experiencia Intergeneracional

«Donde el Tango Nos Llevó», concebida por Juan Pablo Ragonese y Tomás Luna, se suma a un viaje artístico iniciado hace años. Esta obra busca emocionar y provocar reflexión tanto en los amantes del género como en quienes se asoman por primera vez a la cultura del tango. Con cada actuación, se presenta una oportunidad para explorar la historia de Argentina con una mirada fresca.

Artistas en Escena y Orquesta en Vivo

Con un elenco de 16 talentosos artistas y una orquesta en vivo, la producción despliega una potente experiencia sonora y visual. El grupo, que incluye a Sofía Chamo, Bianca Curra y Yesica de Luca, entre otros, transforma cada función en un viaje a través de nuestra identidad cultural.

La orquesta, compuesta por Cristian Gonzalo en bandoneón, Alex Valdés en contrabajo, María Victoria Angeloni en piano y Nataly Torrico en violín, es el latido del espectáculo, asegurando que cada tango respire autenticidad y conexión con el presente.

Redescubriendo el Tango

Más que un simple espectáculo, esta obra invita a los espectadores a sumergirse en el tango, a no solo mirarlo desde la distancia, sino a volver a habitarlo y sentirlo en su totalidad.

*Productor teatral