El oficialismo acelera para aprobar la reforma laboral antes de marzo

Con el objetivo de asegurar la aprobación de medidas fundamentales, el Ejecutivo de Javier Milei extenderá por 24 horas las sesiones extraordinarias del Congreso, culminando el 28 de febrero, justo antes del inicio del período ordinario.

Urgencia en la Aprobación de la Reforma Laboral

En la Rosada, señalan que el decreto será oficializado en el Boletín y se prevé incluir el financiamiento universitario en la agenda legislativa. Este acercamiento al radicalismo busca consolidar alianzas tras un exitoso respaldo electoral en octubre. La meta principal es lograr la aprobación de la reforma laboral que, recientemente, consiguió 42 votos a favor y 30 en contra en el Senado, reflejando un peronismo fragmentado.

Conflicto Universitario en la Agenda

Además de la reforma laboral, el Gobierno busca resolver el conflicto en el ámbito universitario. Las tensiones han aumentado, y la resolución es crucial para mantener el apoyo de los aliados políticos.

Desafíos Económicos y Legislativos

A medida que la economía enfrenta signos de agotamiento, como la caída de la recaudación y un aumento en la inflación, el Gobierno se esfuerza por mantener el control en el ámbito legislativo. Con la senadora Patricia Bullrich al frente, se están realizando esfuerzos coordinados para asegurar que las reformas sean aprobadas sin modificaciones significativas durante su paso por las dos cámaras.

Reuniones Clave y Estrategias

Bullrich, ex ministra de Seguridad, ha tomado un rol protagónico en la comunicación de la reforma. Mientras tanto, la vice presidenta Victoria Villarruel ha tenido que manejar preocupaciones sobre la posible judicialización del traspaso de justicia laboral a la Ciudad. Sin embargo, el tiempo juega en contra, con fechas límite que apuntan a que el dictamen debe ser emitido antes del 18 de febrero.

Movimientos en el Congreso

A pesar de un panorama desafiante, se están preparando sesiones en la Cámara Baja. El ministro del Interior, Diego Santilli, ha estado involucrado en las negociaciones, buscando consensos y recogiendo opiniones de los aliados. Las posturas varían, incluyendo pedidos específicos como la inclusión de billeteras virtuales para el pago de sueldos, lo cual ha generado reacciones irónicas entre miembros del oficialismo.

Futuro Legislativo y Retrasos Potenciales

Los planes legislativos también enfrentan otras demoras. Por ejemplo, la readecuación de la Ley de Glaciares aún está en proceso de discusión. Se anticipa que el Senado pueda abrir el recinto una sola vez antes del cierre del período extraordinario, lo que plantea más incertidumbre sobre el avance de las leyes propuestas.