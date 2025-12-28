Adolescente asesinado al intervenir en violencia intrafamiliar en Bello

Tragedia en Navidad: Adolescente muere al intervenir en agresión doméstica en Bello

Un acto heroico se convierte en tragedia en Bello, donde un joven de 17 años pierde la vida al intentar proteger a una mujer de la violencia intrafamiliar en una celebración navideña.

En el barrio París, un adolescente de 17 años, identificado como Juan David Sánchez Pérez, fue asesinado tras tratar de detener una agresión contra su pareja durante una celebración navideña. Su intervención, motivada por el deseo de proteger a la mujer, tuvo un desenlace fatal.

El incidente y su impacto en la comunidad

Según informes de la Policía Metropolitana, el trágico suceso ocurrió mientras varias parejas compartían bebidas alcohólicas en una casa del sector. Durante la celebración, un hombre comenzó a golpear a su compañera, momento que Juan David decidió intervenir.

El joven, que trabajaba como conductor para una plataforma digital, recibió una herida mortal con un arma cortante. A pesar de ser trasladado de urgencia a un centro médico, no pudo sobrevivir a las lesiones sufridas. Este violento acto ha dejado a la comunidad de Bello conmocionada, resaltando la alarmante problemática de la violencia intrafamiliar.

El agresor y su historia de violencia

Las autoridades identificaron al presunto agresor, un hombre de 37 años con antecedentes por violencia intrafamiliar desde mayo de 2019, quien se dio a la fuga tras el incidente. La Policía Metropolitana ha iniciado su búsqueda intensiva.

La intervención del joven no solo puso de manifiesto el riesgo que corren aquellos que intentan frenar situaciones de violencia, sino que también levantó una discusión importante sobre la necesidad de mecanismos de protección para los testigos de agresiones domésticas.

Una Navidad marcada por la violencia

La violencia también se sintió en otras zonas de Medellín durante la misma jornada. Se registraron dos homicidios más, ambos con armas punzocortantes, agravando así la preocupación por la seguridad en la región. Las autoridades locales enfatizan la necesidad de implementar estrategias efectivas para prevenir este tipo de violencia, especialmente en épocas festivas donde el consumo de alcohol aumenta.

El caso de Juan David Sánchez Pérez pone en evidencia la urgencia de fortalecer la protección a quienes deciden intervenir en situaciones de riesgo, mientras que la comunidad pide soluciones concretas para frenar la violencia en su entorno.