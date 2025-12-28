Milei Impulsa Reformas en Planes Sociales y AUH, Fortalece a Pettovello

Título: El Nuevo Enfoque del Gobierno: Capacitación en Lugar de Ayuda Económica para Beneficiarios Sociales

Bajada: A partir del 6 de enero, el Gobierno argentino lanza un plan piloto que transforma los tradicionales planes sociales en oportunidades de capacitación, buscando mejorar la empleabilidad de más de 900 mil beneficiarios.

El 6 de enero marca el inicio de una innovadora iniciativa del Gobierno argentino, que cambia el enfoque de los planes sociales hacia programas de capacitación. Este proyecto tiene como objetivo principal ofrecer oportunidades educativas a más de 900 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo (VAT), los cuales pasarán de recibir $78 mil mensuales a obtener vouchers educativos para su formación.

Detalles del Programa Piloto

El plan contempla que veinte beneficiarios, seleccionados por el Ministerio de Capital Humano bajo la dirección de Sandra Pettovello, participen en un curso de pintura en obra. Este curso, que se extenderá durante dos meses, constará de dos módulos de ocho clases cada uno. Mientras tanto, los participantes continuarán recibiendo sus pagos, aunque se anticipa que la implementación de los vouchers educativos sea inminente.

Soporte Empresarial y Contenido del Curso

La empresa Sinteplast, reconocida en el sector, aportará tanto los materiales necesarios como la creación de un programa formativo que combinará teoría y práctica. Se espera que los cursos sean exigentes, requiriendo al menos un 70% de asistencia para obtener el título correspondiente.

Un Centro de Formación Renovado

El nuevo Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el histórico predio Garrigós en La Paternal, será el núcleo de este programa. Este espacio, de cuatro hectáreas, ha sido restaurado recientemente y se concibe como un lugar de capacitación donde se espera que los técnicos formados también se conviertan en instructores para otros.

Perspectivas de Ampliación

El Gobierno considera expandir esta iniciativa a otras provincias, gracias al respaldo de empresas que se han comprometido a integrar a los beneficiarios de este programa. La idea es replicar el modelo en diferentes regiones del país, con énfasis en aquellos puntos donde se concentra la mayor parte de los beneficiarios, como el conurbano bonaerense.

Evolución de los Programas Sociales

Desde la implementación de la nueva estrategia, se ha reestructurado el programa Potenciar Trabajo, dividiéndolo en Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social, que asistirá principalmente a personas mayores y familias numerosas. La administración actual busca también eliminar requisitos de contraprestaciones laborales, permitiendo que los beneficiarios mantengan su asistencia sin condiciones de trabajo.

Controversias y Críticas

Ante esta reconfiguración, algunas organizaciones laborales han manifestado preocupaciones sobre la naturaleza del cambio, argumentando que se pasa de un programa que promueve el empleo a uno que puede fomentar el desempleo. Mientras tanto, otros opositores acusan al Gobierno de «redireccionar» los fondos destinados a la asistencia social sin realmente disminuir la ayuda.

Una Nueva Visión para el Futuro

Con el objetivo de centralizar la asistencia social, el Gobierno planea unificar las asignaciones bajo un sistema familiar que incluiría varias prestaciones sociales. Para ello, se avanza en la creación del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que prometen facilitar la gestión de datos y recursos en el ámbito social.

De cara al futuro, las reformas propuestas buscan no solo mejorar la asistencia a familias necesitadas, sino también transformar la manera en que se sostiene a la población vulnerable en Argentina. Con la colaboración de empresas para programas de formación, este nuevo enfoque podría redefinir la política social en el país.