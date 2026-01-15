Adolescente sufre quemaduras en el 60% del cuerpo tras explosión de su celular

Un adolescente de 16 años, Benjamín, se encuentra en grave estado en Córdoba luego de sufrir quemaduras severas provocadas por la explosión de su celular mientras lo cargaba. Este incidente, que tuvo lugar a principios de enero, lo ha llevado a enfrentar un complejo proceso de recuperación en el que su familia espera que su experiencia sirva como una advertencia para otros.

Un Accidente Devastador

El trágico suceso ocurrió cuando Benjamín realizó tareas domésticas en su hogar. Conectó su teléfono a una toma eléctrica situada sobre una mesa, pero el dispositivo, un modelo gamer Nubia Neo 2 5G adquirido hace solo siete meses, estalló de forma inesperada. La explosión generó una chispa que alcanzó un bidón de Thinner, un líquido altamente inflamable, desatando rápidamente un incendio que dejó al joven sin salida.

El Instinto de Supervivencia

En medio del caos, Benjamín tomó una decisión crucial: se cubrió el rostro y contuvo la respiración para atravesar las llamas y pedir ayuda. Sin embargo, una parte del combustibles cayó sobre su brazo derecho, que sufrió las quemaduras más graves.

De Urgencia al Instituto del Quemado

Al ser rescatado, el adolescente fue trasladado de emergencia al Instituto del Quemado de Córdoba. Inicialmente, los médicos estimaron que las quemaduras afectaban el 40% de su cuerpo, pero tras una evaluación, se corroboró que esta cifra ascendía al 60%, lo que requerirá un extenso tratamiento y rehabilitación.

El Proceso de Recuperación

Su madre, Eugenia Bazán, compartió que Benjamín continúa enfrentando graves heridas, aunque respira sin complicaciones. Hasta el momento, ha sido sometido a varias cirugías para retirar tejido dañado y prevenir infecciones, y su evolución se considera estable, aunque en un cuadro crítico. Se estima que necesitará al menos tres meses de internación y un tiempo considerable para una recuperación total.

Un Llamado a la Precaución

La familia de Benjamín espera que su historia sirva como una advertencia sobre los riesgos de cargar dispositivos móviles en áreas con materiales inflamables. A nivel escolar y comunitario, han recibido apoyo con la creación de redes solidarias para ayudar con los costos derivados del accidente y asegurar la continuidad educativa del joven.

Una Mirada Científica

El Dr. Arnaldo Visintin, experto en baterías de litio, explicó que las explosiones pueden ocurrir cuando la diferencia de potencial de las celdas supera límites críticos. Por lo tanto, es fundamental monitorear el estado de las baterías para prevenir incidentes. Se trabaja globalmente para desarrollar tecnologías que minimicen el riesgo, buscando alternativas al uso de materiales peligrosos como el cobalto.

Consejos para la Seguridad

Visintin también aconseja no cargar celulares cerca de la cama y mantenerse informado sobre los cuidados necesarios al utilizar tecnología que involucra baterías eléctricas, especialmente en entornos donde hay sustancias inflamables.