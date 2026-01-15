Spotorno: Cambio de bandas no afectará los precios

El economista Fausto Spotorno plantea un panorama crítico sobre la economía argentina de cara al 2026, resaltando la complejidad de acumular reservas sin generar tensiones monetarias.

En una reciente charla con Canal E, Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, abordó las dificultades de acumular reservas y el manejo de la deuda pública. Su análisis pone de relieve que, aunque el Gobierno ha logrado un equilibrio fiscal, esto no es suficiente para afrontar el desafío externo, especialmente en lo que respecta a la acumulación de dólares.

El Equilibrio Fiscal y la Deuda Estatal

Spotorno hizo hincapié en la evolución de la deuda pública en un contexto de superávit fiscal. Señaló que el aumento de la deuda del Tesoro en años anteriores se debió a un reordenamiento interno que incluía la cancelación de deudas con el Banco Central y la toma anticipada de créditos del FMI. Sin embargo, con el equilibrio fiscal logrado, el gobierno ya no necesita recurrir a nueva deuda.

“A pesar del superávit, no se puede cancelar toda la deuda de una vez”, advirtió Spotorno, indicando que un esfuerzo fiscal extraordinario es esencial para poder hacer frente a los vencimientos de capital.

Acumulación de Reservas: La Necesidad de Demandas Monetarias

El economista profundizó en el mecanismo de acumulación de reservas, dividiéndolo en dos modalidades: compras del Tesoro y del Banco Central. Resaltó que, aunque la compra de dólares con superávit no genera emisión, el margen para esas transacciones es muy limitado. “Lo que se puede comprar netamente está circunscrito a un pequeño superávit fiscal”, explicó.

Además, Spotorno hizo énfasis en que las compras del Tesoro muchas veces se destinan al pago de intereses, lo que no contribuye a la acumulación permanente de reservas. Para que el Banco Central pueda aumentar sus reservas sin fomentar la inflación, es fundamental que exista una demanda de pesos que permita esta operación.

Modificaciones en las Bandas Cambiarias

Sobre la reciente modificación de los límites de las bandas cambiarias, Spotorno opinó que su principal objetivo no es provocar un salto cambiario, sino minimizar el riesgo de que el Banco Central deba vender reservas cuando el tipo de cambio alcance el límite superior. Esta estrategia busca proteger las reservas y evitar una presión inflacionaria excesiva.

El economista subrayó que, si bien los cambios pueden parecer sutiles, son fundamentales para asegurar la estabilidad monetaria del país. La interacción entre inflación y el ajuste de estas bandas es esencial para mantener un tipo de cambio en equilibrio sin necesidad de intervenciones frecuentes en el mercado.