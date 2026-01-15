Impacto de la Tarde: Doble Eliminación en ‘MasterChef Celebrity’

En un verano donde los ratings son un reflejo de la incertidumbre, los programas de televisión en Argentina fluctúan sorprendentemente de un día a otro. ¿Cómo está el panorama actual de la pantalla chica?

Las Audiencias Cambian Cada Día

La televisión argentina en verano es impredecible. Un día un programa puede alcanzar apenas 10 puntos y, al siguiente, superar los 12. Este es el caso de MasterChef Celebrity, que ha visto cómo su audiencia se transforma desde un modesto 9,8 el lunes hasta los 12,2 del martes, aunque luego retrocedió a 11 el miércoles.

Una Gala Atípica con Doble Eliminación

A pesar de las variaciones, MasterChef fue el programa más visto del día con una gala singular marcada por la eliminación de dos participantes en la ronda de Repechaje. Entre los que se despidieron estaba el periodista Esteban Mirol, junto a Luis Ventura, ambos regresaron para una segunda oportunidad. La noche destacó por el lomo enrollado en jamón crudo, lo que dejó a estos exparticipantes fuera de la competencia.

El Brillo de Ariel Puchetta

El cantante Ariel Puchetta se llevó los aplausos, asegurando su lugar en el certamen tras ganar una mini prueba de huevos rellenos.

Competencia en Números

La segunda parte del reality, conducido por Wanda Nara, se posicionó en el segundo lugar con 8,8 puntos, mientras que Pasapalabra, dirigido por Iván de Pineda, alcanzó 8,2 puntos, aunque perdió 5 décimas con respecto al día anterior.

El Top Five de Telefe

Los datos del 14 de enero muestran que el Top Five lo lidera Telefe, con Telefe Noticias marcando 6,7 puntos y Staff logrando 6,5. La competencia no logró romper esta tendencia, ya que el canal El Trece solo logró 4,6 puntos con El Zorro.

Logros de El Trece

A pesar de su rendimiento, La cocina rebelde, presentada por Jimena Monteverde, destacó en su franja horaria con un promedio de 3,3 puntos, marcando su mayor audiencia desde su debut.

Audiencias en Otros Canales

En Elnueve, Tele 9 al mediodía se posicionó con 2,4 puntos, mientras que en América, LAM marcó 3,3 puntos y la Televisión Pública lideró con El sorteo del Loto logrando 1,4 puntos.

Retornos Medidos

Los canales Net TV y Bravo volvieron a ser medidos después de varios meses, arrojando resultados modestos con El señor de los cielos a 0,5 puntos en Net y Destilando amor en Bravo con 0,1 punto.

El Contexto General

El canal Telefe se destacó como el más visto, promedio de 6,3 puntos, aunque descendió en relación al día anterior. Por su parte, El Trece subió a 3,2 puntos, logrando una mejora leve, mientras que América continuó liderando sobre Elnueve con 2,2 puntos frente a 1,4.

Próximos Episode en MasterChef

Este jueves 15, MasterChef Celebrity presentará una nueva gala de Repechaje con siete participantes en acción, mientras que Ariel Puchetta se encuentra observando desde el balcón tras sus recientes logros.