Precios del iPhone 17: ¿Cuánto costarán?

Con el reciente decreto del Gobierno, los aranceles a los celulares importados han sido eliminados, lo que promete revolucionar los precios en el mercado local y beneficiar a los consumidores.

La medida, oficializada mediante el decreto 333, suprime por completo el impuesto que se mantenía en un 8% hasta mayo de 2025, un alivio significativo para quienes desean adquirir dispositivos móviles importados.

Impacto Directo en los Precios de los iPhone 17

Los modelos más populares, como el iPhone 17 de Apple, ya están experimentando rebajas notables. La versión estándar ha reducido su precio en hasta $800.000, lo que ha sorprendido a muchos consumidores que buscan acceder a la tecnología más avanzada.

Cambios en el Precio de los Modelos

Por ejemplo, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se ofrece actualmente a $2.999.990 en tiendas como MacStation. Sin el impuesto, su precio podría alcanzar los $2.281.361, un cambio significativo que podría atraer a más compradores.

El iPhone 17 Pro (256 GB) tiene un precio de $2.699.990, mientras que el modelo base se encuentra en $1.999.990.

Los precios de los iPhone 17 se desploman tras la eliminación de aranceles.

Un Cambio de Juego en el Mercado Tecnológico

Este ajuste de precios comienza a verse en diversas cadenas y distribuidores oficiales, quienes han actualizado sus listas para alinearse con la nueva política. Con los celulares importados más accesibles, se espera un aumento en la competencia, lo que beneficiará a los consumidores argentinas.

Reduciendo la Brecha de Precios con los Países Vecinos

La eliminación de aranceles también tiene el objetivo de equilibrar las diferencias de precios con naciones como Chile y Uruguay, donde los dispositivos se venden a costos más bajos debido a menores cargas impositivas. Esto puede mitigar las compras en el exterior y fomentar la adquisición dentro de Argentina.

Con esta medida, el Gobierno no solo busca aumentar el acceso a dispositivos de última generación, sino también incentivar a los fabricantes locales a mejorar sus ofertas para competir eficazmente en este nuevo entorno de mercado.