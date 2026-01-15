Julio Iglesias se defiende: contrata abogado ante acusaciones

El aclamado cantante Julio Iglesias se encuentra en medio de un escándalo tras la denuncia de abusos sexuales presentada por dos exempleadas de sus propiedades en el Caribe. La situación ha captado la atención de los medios y del público.

Denuncias de Acoso y Agresión Sexual

Según informaron fuentes jurídicas, Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán para defenderse ante las acusaciones de dos mujeres que trabajaron para él. Estas denunciaron casos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021, en diversas localidades como la República Dominicana y España.

La Fiscalía Toma Acciones

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España se encuentra investigando el caso. Las dos denunciantes, que han sido representadas por la organización Women’s Link, serán interrogadas como testigos protegidos. Esta fase de la investigación aún no ha sido judicializada y permanece clasificada como secreta.

Contexto de las Acusaciones

Una de las víctimas era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. La denuncia se dio a conocer gracias a una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión, lo que ha llevado la situación a un mayor escrutinio público.

El Rol de José Antonio Choclán

El bufete Choclán, con sede en Madrid, es conocido por haber participado en varios casos de relevancia. Entre ellos, la defensa de Cristiano Ronaldo en un juicio por fraude fiscal y la representación de otros futbolistas en casos controvertidos.

La Reacción de Julio Iglesias

Desde que surgieron las acusaciones, Iglesias ha mantenido un perfil bajo en los medios. Sin embargo, en una breve interacción con la revista ‘Hola’, hizo referencia a su intención de aclarar la situación. Hasta ahora, no ha ofrecido más declaraciones.