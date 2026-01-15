El ministro de Seguridad asegura: ‘No descansaremos hasta encontrar a Constanza Baravalle Vidal’

La desaparición de Constanza Alexia Baravalle Vidal, una adolescente de 15 años que no se ha visto desde el 11 de enero en Río Tercero, ha generado una intensa movilización por parte del gobierno provincial.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, informó que las autoridades están llevando a cabo un operativo integral para localizar a la joven. En un mensaje compartido en su cuenta oficial de «X», enfatizó que se trata de una prioridad crucial para el Gobierno provincial. «Cuando una menor desaparece, no hay tiempo para especulaciones ni excusas. La única misión es encontrarla y llevarla de vuelta a casa», aseguró.

Un Esfuerzo Coordinado para la Búsqueda

Desde el momento en que Constanza se reportó como desaparecida, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad se han unido para analizar toda la información disponible. «Estamos sopesando cada dato, imagen y pista que surge», explicó Quinteros, resaltando que «todas las herramientas del Estado están activadas» para esta búsqueda.

El Rol Fundamental de la Ciudadanía

El ministro hizo un llamado a la colaboración de la comunidad, subrayando que cualquier indicio podría ser crucial para avanzar en la investigación. “Si alguien tiene información, es vital que lo comunique. El silencio puede ser perjudicial”, advirtió. También recordó que la línea telefónica 134 está disponible para quienes deseen aportar información de manera confidencial y anónima. «Es urgente y podría marcar la diferencia», agregó.

Un Compromiso Moral y Legal

Quinteros también abordó la dimensión humana del caso, reafirmando la obligación del Estado de proteger a los menores. “Constanza no es solo un nombre en un afiche; es una hija y una familia que la espera. Estamos comprometidos a seguir buscando hasta que la encontremos», concluyó, resaltando la determinación de las autoridades en la búsqueda de la adolescente.