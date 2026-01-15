Impuesto inmobiliario: El gobierno garantiza que el 51% de los cordobeses pagará hasta un 25% menos en 2026

Desde esta semana, los cordobeses podrán notificar sobre una significativa reducción en sus cuentas de impuestos, con ahorros de hasta un 25%. Este anuncio llega en medio de un ambicioso plan de la provincia para aliviar la carga fiscal.

Más de 640,000 propietarios en Córdoba se beneficiarán de una reducida carga impositiva en sus cedulones, gracias a una iniciativa del gobierno provincial. Lucrecia López Díaz, Directora de Servicios y Relaciones Institucionales, señaló que a partir de hoy se encuentran disponibles en Ciudadano Digital los nuevos documentos que evidencian estos cambios.

Una Estrategia para Aliviar la Carga Fiscal

Esta medida forma parte del Plan de Reducción de Impuestos 2026, diseñado para promover el cumplimiento voluntario y el equilibrio fiscal. La funcionaria hizo hincapié en que la estrategia busca disminuir la presión sobre los contribuyentes sin sacrificar la inversión pública.

Condiciones para Acceder a los Beneficios

Para acceder a estos beneficios, es necesario que los contribuyentes tengan sus impuestos al día y que la propiedad no exceda una valuación fiscal de 124 millones de pesos. Los nuevos cedulones incluirán un desglose detallado de los beneficios como el Nuevo Descuento Córdoba 2026 y otros incentivos.

Nuevos Beneficios ofrezidos en 2026

Uno de los elementos más destacados es el Descuento Córdoba 2026, que ofrece hasta un 25% en el Impuesto Inmobiliario Urbano para quienes posean una única vivienda. Esto tendrá un impacto positivo en los sectores medios, quienes verán una reducción directa en sus pagos.

Incentivos para el Sector Rural

El programa también incorpora el Descuento Propietario Productor, destinado a los contribuyentes rurales que realicen sus pagos por medios digitales, otorgándoles un 5% adicional. Esta combinación de descuentos favorecerá a aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Controles en las Aumentos Impositivos

El nuevo esquema establece que los impuestos inmobiliarios se ajustarán por debajo de la inflación interanual, con un tope de 28,3% para el Inmobiliario Urbano y 29,7% para el Inmobiliario Rural. Esto proporciona a las familias y productores una mayor previsibilidad en sus pagos anuales.

Exenciones para Grupos Vulnerables

El esquema también contempla exenciones para sectores específicos, incluyendo:

Adultos mayores, jubilados y pensionados.

Personas bajo regímenes de exención social.

Entidades públicas y privadas que cumplen con la normativa.

Vehículos que reúnan ciertos requisitos de antigüedad.

Fechas Clave y Opciones de Pago

Los contribuyentes deben tener en cuenta que el martes 10 de febrero es la fecha límite para el Pago Anual del Inmobiliario Urbano. Para facilitar el cumplimiento, se ofrece la opción de abonar con Tarjeta Cordobesa (Visa o Mastercard) hasta en seis cuotas sin interés.

Canales de Atención al Contribuyente

Los contribuyentes pueden realizar consultas y trámites a través de múltiples canales habilitados en la web de Rentas Córdoba, incluyendo: