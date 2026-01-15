Aumento de ciberataques en América Latina: ¡Estemos alertas!

El último informe de Check Point Research revela un panorama preocupante en materia de ciberseguridad, con un crecimiento alarmante en el número de ataques a nivel global. Este entorno de amenaza exige una respuesta adecuada por parte de las organizaciones.

En diciembre de 2025, los datos de ciberseguridad apuntan a un aumento constante en los ataques, convirtiendo el riesgo cibernético en una preocupación permanente. La información del informe de Check Point Research subraya un incremento notable en el ransomware y en la exposición de datos, especialmente a raíz del uso de herramientas de IA generativa.

Preocupantes Estadísticas sobre Ciberseguridad Global

Según el informe, las organizaciones a nivel mundial enfrentaron una media de 2027 ciberataques por semana, lo que representa un aumento del 1% en comparación con el mes anterior y un 9% respecto a diciembre de 2024. En este contexto, Latinoamérica se destaca con la tasa más elevada, alcanzando 3065 ciberataques semanales y un crecimiento interanual del 26%.

Impacto del Ransomware en las Actividades del Día a Día

El ransomware sigue siendo la principal amenaza cibernética, con un aumento dramático de 945 incidentes en diciembre, lo que refleja un crecimiento del 60% en relación al año pasado. Norteamérica concentro el 52% de los incidentes reportados, mientras que Europa ocupó el 23%.

Los Sectores Más Atacados

El sector educativo se mantiene como el más golpeado, con una media de 4349 ciberataques semanales, seguido por el sector gubernamental con 2666 ataques. La dependencia creciente de la digitalización sin la infraestructura adecuada aumenta su vulnerabilidad a los cibercriminales.

El Rol de la IA Generativa en la Seguridad Cibernética

La utilización de herramientas de IA generativa plantea nuevos desafíos de ciberseguridad. En el último mes, 1 de cada 27 avisos de GenAI correspondía a altos riesgos de fuga de datos. Además, el 91% de las organizaciones que usaron estas herramientas experimentaron avisos de alto riesgo, lo que refleja la necesidad urgente de gobernanza en el uso de estas tecnologías.

Expansión de Grupos de Ransomware

Dentro de los grupos de ransomware, Qilin se destacó como el más activo, siendo responsable del 18% de los ataques. Este crecimiento en modelos de ransomware como servicio (RaaS) está reduciendo las barreras de entrada y acelerando la actividad global de estos ataques.

Proyecciones para el Futuro de la Ciberseguridad

A medida que nos adentremos en 2026, es crucial que las organizaciones fortalezcan su resiliencia frente al ransomware y adopten una estrategia de prevención basada en inteligencia artificial. Establecer un marco de gobernanza claro sobre la utilización de herramientas de GenAI será esencial para mitigar los riesgos cibernéticos en el futuro.