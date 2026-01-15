Trágico accidente en la avenida 68: un muerto y vía bloqueada en sentido norte-sur

Un dramático accidente en la Avenida Carrera 68 ha dejado a una víctima mortal y ha generado caos vehicular en las horas de la tarde en Bogotá.

La tranquilidad de Engativá se vio alterada este jueves por un choque que involucró a tres automóviles, una volqueta y una motocicleta. El siniestro ocurrió cerca de las 3:00 p.m., lo que provocó el cierre de la vía en sentido norte-sur, según informaron fuentes del equipo de Tránsito de Bogotá.

Colisión devastadora y sus consecuencias

Las autoridades reportaron que el accidente dejó como saldo fatal la vida de una persona. Imágenes del lugar muestran un automóvil volcado y otro con daños severos, evidenciando la magnitud del choque.

Movilización de cuerpos de emergencia

Unidades de Tránsito, junto con Bomberos y el Grupo Guía, llegaron rápidamente al área para atender a los afectados y gestionar el tráfico. Los equipos de emergencia trabajaron arduamente no solo para prestar primeros auxilios, sino también para liberar la vía, la cual permaneció restrigida durante horas.

Detalles del accidente

Según los primeros informes, la colisión ocurrió frente al conocido establecimiento comercial Alkosto. Los motociclistas que se vieron implicados en el siniestro tuvieron que ser trasladados al Hospital San José, donde uno de ellos requirió acciones de reanimación.

Cierre vial y desvíos de tráfico

El impacto obligó al cierre total de la calzada, lo que resultó en un significativo desvío del tráfico. A las 3:21 p.m., las autoridades anunciaron la apertura de un carril exclusivo de TransMilenio para mitigar el atasco, aunque la circulación seguía restringida en el área.

Impacto en el servicio de transporte público

El accidente también afectó gravemente el servicio de transporte público, llevando a desvíos en diversas rutas zonales. Esta situación causó incomodidad entre los usuarios que se dirigían a sus destinos.

Especulaciones sobre el accidente

Algunos testigos sugirieron que los motociclistas estaban huyendo tras un robo, pero las autoridades han declarado que esta información está bajo investigación y se confirmará en el curso de las indagaciones pertinentes.

Reacciones en redes sociales

El suceso ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con usuarios comentando sobre la trágica pérdida de vidas inocentes en un contexto de inseguridad y problemas de infraestructura vial.

Hasta el final del día, los equipos de tránsito continuaban en el lugar para facilitar la reapertura de la vía y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se aconseja a los conductores usar rutas alternas, como la calle 80, hasta que se restablezca la normalidad en la zona afectada.