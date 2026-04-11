Adorni enfrenta presión judicial y llamados a renuncia al llegar al Congreso el 29 de abril

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparecerá el próximo 29 de abril ante la Cámara de Diputados en medio de una turbia investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Los ojos de la política estarán puestos sobre él mientras se somete a un interrogatorio que promete ser intenso.

El ministro no ha dado marcha atrás en su presentación, a pesar de la tensión creciente desde sectores oficialistas y aliados. Adorni se verá las caras con más de 4,800 preguntas escritas que los legisladores le han enviado, y sus respuestas serán reveladas horas antes de su exposición.

El respaldo de Javier Milei y la expectativa en el oficialismo

Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, aseguró públicamente que no se perderá la presentación de Adorni, aunque hasta el momento la Casa Rosada no ha confirmado su asistencia. Este hecho ha llevado a especular que Milei podría seguir el evento desde una transmisión en línea.

Un clima político tenso

El presidente de la Cámara, Martín Menem, aún no ha discutido con sus aliados sobre el ambiente que rodea a Adorni. Tanto peronistas como miembros del interbloque Unidos han expresado su interés en interpelar al jefe de Gabinete, especialmente en relación con sus propiedades, viajes y la controversia en torno a la criptomoneda $LIBRA, que involucra a Milei y su hermana, Karina.

Presión desde los bloques aliados

A pesar de que desde el PRO y la UCR el mensaje oficial es esperar la resolución judicial, hay un creciente clamor entre los legisladores para que Adorni renuncie. Algunos han afirmado que su continuidad en el cargo resulta insostenible.

Patricia Bullrich, líder del oficialismo en el Senado, se ha distanciado de la permanencia de Adorni, enfatizando que esta decisión fue tomada por Milei. La situación del ministro se complica aún más ante la posibilidad de una moción de censura, que podría ganar apoyo entre opositores si se unifican fuerzas del kirchnerismo y otros bloques.

Desafíos adicionales en el horizonte

Adorni no solo deberá responder ante los legisladores sobre su situación judicial. También estará en la mira por las quejas respecto a recortes en la coparticipación federal y las deudas del Estado nacional con las cajas previsionales, que ascienden a cifras alarmantes.

Este encuentro en el Congreso no solo se enmarca dentro de su obligación constitucional de rendir cuentas, sino que también representa un momento crucial que podría marcar el rumbo de su carrera política.

RG/DCQ