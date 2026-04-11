Banco lanza cuentas remuneradas en pesos y dólares con las mejores tasas

Con su nueva propuesta gratuita, Supervielle transforma el panorama financiero en Argentina, ofreciendo rendimientos atractivos en pesos y dólares, accesibles para todos.

En los últimos años, el sistema financiero argentino ha sido testigo de una transformación notable, marcada por la aceleración digital y la aparición de nuevos jugadores que satisfacen la demanda de un público cada vez más exigente. Esta evolución se ve intensificada por la alta inflación, lo que ha generado una mayor necesidad de que los ahorros ofrezcan rendimientos reales para no perder poder adquisitivo. Así, los usuarios buscan cada vez más: rendimiento, inmediatez y soluciones digitales.

La Innovación de Supervielle: Cuenta HIT IOL

Ante este contexto, Supervielle ha decidido liderar el cambio en el sector financiero, lanzando la primera cuenta remunerada en pesos y dólares en el sistema bancario argentino. La nueva Cuenta HIT IOL es una opción gratuita que permite a los usuarios generar rendimientos automáticos sin límite de monto, eliminando la necesidad de transferir dinero a otras cuentas. Esta propuesta ofrece una tasa del 27% TNA en pesos y 1,5% TNA en dólares, facilitando que más personas hagan rendir sus ahorros de forma simple y accesible.

Beneficios de la Cuenta HIT IOL

«Nuestra misión es que cada vez más personas puedan aprovechar al máximo sus ahorros. Con la cuenta HIT IOL, ampliamos nuestra propuesta para ofrecer acceso gratuito a productos financieros que permitan a más individuos convertirse en clientes y hacer crecer su dinero con la mejor tasa y sin límites», comenta Leonardo Sgavetti, Líder de Segmento Individuos de Supervielle.