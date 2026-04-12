Inter Miami cae ante New York Red Bulls con Messi en el once titular

Esta noche, el Inter Miami de Lionel Messi se enfrenta a New York Red Bulls en el Nu Stadium, buscando revertir su racha de empates y escalar en la clasificación de la MLS.

El Inter Miami, liderado por el astro Lionel Messi, regresa al campo tras un empate 2-2 contra Austin FC en la inauguración de su nuevo estadio, el Nu Stadium. Este partido, el séptimo para ambos en la Major League Soccer (MLS), promete ser un desafío crucial para el equipo de Florida.

Un inicio prometedor, pero con sorpresas

Desde el arranque, el equipo mostró su poderoso ataque, con Messi desbordando en la banda derecha y enviando un centro que no logró ser capitalizado por el delantero Germán Berterame. Sin embargo, los New York Red Bulls sorprendieron al adelantarse en el marcador. El joven Julian Hall ejecutó un contraataque impecable, asistiendo a Jorge Ruvalcaba, quien marcó el 1-0 a los 15 minutos.

Un momento crítico para las Garzas

Inter Miami inicia este encuentro en la cuarta posición de la Conferencia Este, acumulando 11 puntos. Necesitan urgentemente una victoria para mantenerse en la lucha por los primeros puestos, especialmente tras una serie de empates que comenzaron tras su eliminación en los octavos de final de la Concachampions.

Messi sigue brillando en la MLS

A pesar de los altibajos del equipo, Messi ha sido clave, participando en 5 de los 11 goles del torneo. Tras haber anotado un histórico gol de cabeza en el debut del nuevo estadio, su cuenta personal ha superado los 900 goles en su carrera profesional, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia.

¿Qué necesita el New York Red Bulls?

Los Red Bulls se encuentran en la séptima posición con 10 puntos, y una victoria esta noche podría catapultarlos por encima de su rival. Tras tres partidos sin ganar, su reciente triunfo 4-2 contra Cincinnati les ha devuelto la confianza para enfrentar al equipo de Messi.

Detalles del partido

Estadio: Nu Stadium (Inter Miami)

Hora: 20:30

Transmisión: Apple TV

Ubicación en la tabla de la MLS

La tabla de posiciones actual refleja la competitividad de la liga y el deseo de ambos equipos por asegurar un lugar en los playoffs.