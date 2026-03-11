Adorni firmó resolución que reduce comitivas oficiales dos semanas antes de su viaje a Nueva York con su esposa

Nuevo escándalo en el Gobierno: El viaje de la esposa de Adorni en avión presidencial

La controversia estalla luego de que se revelara que la esposa de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, voló en el avión presidencial hacia Nueva York, justo dos semanas después de que el Gobierno impusiera restricciones a los viajes oficiales.

Restricciones recientes en los viajes oficiales El escándalo se origina a raíz de la Decisión Administrativa 9/2026, publicada el 26 de febrero en el Boletín Oficial. Esta normativa establece límites en los traslados de funcionarios al exterior, incluyendo un máximo de viajeros por comitiva y la obligación de llenar formularios adicionales.

Requisitos para la aprobación de viajes La regulación ahora estipula que los traslados de mayor jerarquía serán autorizados exclusivamente por el jefe de Gabinete. Adorni, quien firmó la medida junto al canciller Pablo Quirno, seguirá siendo el encargado de aprobar viajes de ministros y otros funcionarios de alto rango.

Procedimiento administrativo más estricto Los viajes oficiales deben formalizarse mediante un «Informe de Planificación de Gestión Internacional», que requiere la firma del viajero y su superior si tiene un rango de subsecretario o mayor. Este informe debe presentarse a la Jefatura de Gabinete al menos diez días hábiles antes del vuelo, salvo en casos excepcionales.

Limitaciones en la comitiva oficial Además, la normativa modifica el número de funcionarios que pueden participar en misiones internacionales, limitándolo a uno por evento, a menos que haya una justificación excepcional para más integrantes.

Clases de pasajes y sus requisitos La medida también clasifica a los funcionarios en diferentes grupos para determinar el tipo de pasaje que pueden utilizar. El Grupo A, que incluye a los más altos funcionarios, podrá volar en clase ejecutiva, mientras que los del Grupo B deberán hacerlo en clase económica, excepto por razones de salud o seguridad justificada.