Caputo respalda a Milei en Wall Street y propone reducir impuestos

En un encuentro clave durante el Argentina Week, el Ministro de Economía defendió la gestión del Gobierno y lanzó un llamado a los inversores para capitalizar oportunidades en el país.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, expuso en Nueva York ante un destacado grupo de empresarios e inversores durante la segunda jornada del Argentina Week. Su mensaje fue claro: el momento de invertir en Argentina es ahora.

Un Mensaje de Confianza para los Inversores

Caputo, acompañando al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se centró en captar inversiones y destacó: «No se pierdan esta oportunidad», enfatizando la importancia de no dejar pasar los beneficios económicos actuales.

Logros Económicos en Contexto Crítico

Durante su intervención, Caputo defendió las decisiones del Gobierno, subrayando que el plan económico ha logrado «buenos resultados» tras enfrentar la crisis más severa en la historia del país. «Hemos conseguido gestionar la economía sin hiperinflación ni default, manteniendo la estabilidad y honrando deudas», afirmó.

Perspectivas de Inversión y Nuevas Políticas Fiscales

Frente a las inquietudes del mercado sobre los riesgos políticos, Caputo rechazó visiones pesimistas y aseguró que el mayor riesgo es no invertir en Argentina. Reveló que nuevas inversiones están fluyendo hacia el país, lo que alimenta un sentimiento optimista sobre el futuro económico.

El Ministro también indicó que el Gobierno se encuentra evaluando la posibilidad de bajar impuestos, aunque este medida está condicionada a la obtención de un superávit fiscal que supere los requerimientos de la deuda.

Compromiso Político y Unidad Regional

Un momento destacado de la jornada fue la reafirmación de Caputo sobre el respaldo de los gobernadores aliados. «Escuchar a los gobernadores en el Consejo de las Américas fue crucial», manifestó, y agregó que el consenso político es fundamental para mantener la estabilidad.

Acciones del Banco Central y Contexto Cambiario

Por su parte, Santiago Bausili, mencionó que el Banco Central seguirá adquiriendo reservas según la demanda de pesos, como parte de un nuevo programa de acumulación lanzado a principios de año. Esta iniciativa busca equilibrar la liquidez en el mercado cambiario.

Respecto a las restricciones cambiarias, Bausili adoptó un enfoque cauteloso, señalando que las limitaciones se irán levantando a medida que se solucionen los desequilibrios que afectan a la autoridad monetaria, concluyendo que «se han ido eliminando y se seguirán eliminando».