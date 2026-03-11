Adorni respalda la visita de su esposa a Nueva York

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al paso de las críticas por el viaje a Nueva York de su esposa, Bettina Angeletti, explicando que su visita fue una invitación oficial de la Presidencia.

Durante una entrevista, Adorni enfatizó que la participación de su esposa no implica ninguna irregularidad administrativa. Aseguró que los viajes oficiales actuales son más reducidos en comparación con administraciones anteriores y que su cónyuge fue invitada de manera formal.

“Quería que mi mujer me acompañe, y fue invitada de Presidencia, así de simple. No hay nada que ocultar. Es habitual que los funcionarios viajen con sus esposas”, declaró Manuel Adorni a Infobae. Afirmó que la atención reciente es una consecuencia de los fuertes resultados electorales obtenidos: “Estamos mostrando lo que hemos logrado y lo que se avecina”.

Además, Adorni subrayó que hay sectores en la política y empresarios que se oponen al éxito del país, haciendo una comparación con situaciones previas similares. “Siempre hay críticas infundadas, pero nosotros estamos centrados en los verdaderos desafíos”, manifestó.

Destacando el Argentina Week

En el marco del Argentina Week en Nueva York, el jefe de Gabinete participó en reuniones con empresarios interesados en las oportunidades de inversión en el país, resaltando la notable expectación generada en los círculos financieros internacionales.

“Quedé sorprendido por la cantidad de empresarios y CEOs que se mostraron interesados en Argentina. La expectativa es palpable. Estamos aquí para mostrar la situación actual del país y explicar por qué creemos que este desarrollo es sostenible”, comentó. Subrayó que los inversores se preguntan cuál será el panorama en dos años, teniendo en cuenta los futuros procesos electorales.

Inversiones y legislación vigente

Intereses en sectores clave como energía, minería, inteligencia artificial y agricultura fueron el foco de atención. Los inversores han manifestado inquietudes sobre el RIGI y las reformas laborales en curso.

El jefe de Gabinete insistió en que la aprobación de ciertas normativas en el Congreso es crucial para facilitar proyectos de inversión significativos. “Hay un gran interés por parte de muchos, pero algunos esperan la ratificación del RIGI, que representa miles de millones en inversiones. La aceptación de las nuevas normativas laborales ha sido muy positiva”, añadió.

Proyecciones futuras para la economía

La administración planea organizar nuevas ediciones del Argentina Week para impulsar la llegada de inversiones. Adorni destacó que la estabilidad económica y el orden público son esenciales para garantizar la rentabilidad empresarial. “El país era considerado inviable debido a cambios frecuentes en las normas. Actualmente, la expectativa es fuerte, y se están priorizando sectores críticos como la farmacéutica y la agricultura”, explicó.

“Este evento ya se considera un éxito. Estamos mostrando una Argentina seria, repleta de oportunidades de inversión y rentabilidad. Sectores como energía, minería, inteligencia artificial y agricultura ofrecen un notable potencial”, concluyó Adorni, destacando la importancia de actuar rápidamente para captar inversiones.