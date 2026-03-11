El Impacto de Desconectar: La Experiencia de un Hijo sin Smartphone

Un descubrimiento inquietante ha llevado a muchos padres argentinos a replantearse la relación de sus hijos con la tecnología. Ignacio Castro encontró que su hijo de 11 años recibía entre 150 y 200 notificaciones de WhatsApp cada día, lo que lo llevó a crear una iniciativa que hoy une a numerosas familias en todo el país.

La historia comenzó en un colegio de Mendoza y pronto se transformó en un movimiento colectivo que busca cambiar la dinámica entre niños y dispositivos móviles. Bajo la etiqueta Pacto Parental, padres se agrupan para limitar el acceso a celulares y redes sociales, promoviendo un uso más consciente y responsable.

Un Problema Creciente en las Aulas

En 2025, la inquietud de Castro surgió al observar las dinámicas de grupo en el aula de su hijo. Nota tensiones y exclusión entre sus compañeros a través de WhatsApp, lo que despertó su alarma. Izó la bandera roja cuando accedió a su teléfono y vio que el flujo de notificaciones era abrumador.

Influenciado por el libro La generación ansiosa del psicólogo Jonathan Haidt, Castro comenzó a investigar los efectos negativos del uso temprano de smartphones en la salud mental de los niños. “La ciencia evidencia que los jovenes no están preparados para manejar tal cantidad de estímulos que generan dependencia”, reflexiona.

El Primer Paso: Retirar el Celular

Después de meses de reflexión, Castro tomó la decisión de quitarle el celular a su hijo. “No fue un castigo, sino una oportunidad para que aprendiera a vivir sin esa herramienta que consideré mal utilizada en su vida”, explica.

A pesar de la resistencia inicial de su hijo, los cambios comenzaron a notarse rápidamente. “Ha pasado tres meses sin teléfono, y su vida ha cambiado radicalmente. Se ha vuelto más creativo y ha recuperado tiempo para actividades que antes no hacía, como andar en bicicleta y leer”, comenta Castro satisfecho.

Un Movimiento Familiar que Crece

La experiencia de Ignacio resonó con otros padres en la comunidad. Al plantear la temática en un grupo de WhatsApp, cientos de familias se unieron rápidamente a la propuesta de crear un pacto colectivo para abordar la cuestión.

“Muchos compartieron que estaban lidiando con esta situación y creían estar solos”, añade Castro. En poco tiempo, se convocó una reunión en la escuela donde más de 200 familias se unieron al proyecto.

Las Reglas del Pacto Parental

El acuerdo parental se basa en tres principios clave:

No permitir el uso del celular antes de los 13 o 14 años.

No acceder a redes sociales antes de cumplir 16 años.

Coordinar con otros padres para garantizar que no haya exclusión social.

El movimiento se fortalece a través de la plataforma pactoparental.org, donde los padres pueden compartir experiencias y obtener apoyo mutuo. “El éxito radica en que sea un enfoque comunitario; necesitamos regular el entorno digital de nuestros hijos de manera colectiva”, afirma Castro.

Un Debate Global sobre el Uso de Tecnología en Niños

La realidad en Mendoza está alineada con preocupaciones globales. Países como Australia están promoviendo regulaciones para restringir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, resaltando el creciente desasosiego que causa el uso temprano de tecnología entre los jóvenes.

Estudios recientes indican que los niños pasan entre 4 y 6 horas diarias frente a pantallas, algo alarmante para padres y educadores por igual. “Durante mucho tiempo los mantenemos en casa, pensando que era una opción segura, y hoy sabemos que el mundo digital también conlleva riesgos”, concluye Castro.

Lo que empezó como una inquietud personal ha evolucionado en un movimiento que ya abarca a cientos de familias a lo largo del país, buscando equilibrar la infancia, el uso de la tecnología y la salud mental en una era dominada por las pantallas.