La Justicia desestima medida cautelar contra la reforma laboral

Después de su reciente manifestación en los Tribunales, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha recibido una noticia adversa, tras la negativa de la justicia a suspender el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como parte de la reforma laboral.

El juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico ha desestimado la medida cautelar solicitada por la CGT contra el Estado. Esta medida buscaba, principalmente, frenar la implementación de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral, que facilitan el traspaso del fuero laboral de la Capital federal a la Justicia porteña.

El impacto del «Convenio de Transferencia» en el sistema judicial

El acuerdo, titulado «Convenio de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», forma parte de la reforma mencionada y ha sido objeto de una feroz oposición por parte de la CGT.

Preocupaciones por el colapso judicial

Según el juez Lavié Pico, no se configura un “peligro en la demora”, lo que representa un duro golpe para la central obrera. La CGT argumenta que este convenio es inconstitucional y puede causar un gran colapso en el sistema judicial, afectando miles de causas en trámite y generando incertidumbre laboral para empleados y funcionarios judiciales.

Reclamaciones de la CGT y el papel del Ejecutivo

La central obrera alega que el Gobierno se ha extralimitado en sus facultades y que el acuerdo fue firmado sin la intervención obligatoria de la Comisión Bicameral, como lo establece la Ley 24.588. Este argumento refuerza sus demandas de anular el convenio que podría resultar en el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara del Trabajo.

Próximas acciones legales

Previo a la resolución judicial, la CGT había planeado presentar otra cautelar en el fuero laboral. Distintos gremios también se preparan para llevar sus oposiciones a juzgados de primera instancia, enfrentándose al fondo de la normativa.

El futuro del sistema judicial a prueba

La situación se complica para el gobierno con la llegada del nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, quien tendrá ante sí el desafío de manejar estas tensiones legales. Su antecesor, Santiago Castro Videla, será uno de los subprocuradores, marcando un cambio en la estrategia legal del Estado.

Este revés para la CGT no es aislado. El juez Lavié Pico anteriormente había rechazado amparos relacionados con otras reformas del gobierno de Javier Milei, lo que pone en evidencia una tendencia en sus decisiones judiciales que podría afectar las acciones de la central obrera en el futuro.